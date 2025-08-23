Η Νότια Κορέα επιβεβαίωσε ότι άνοιξε πυρ με προειδοποιητικά πυρά νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα εναντίον Βορειοκορεατών στρατιωτών, οι οποίοι πέρασαν για λίγο τη βαριά οχυρωμένη μεθόριο μεταξύ των δύο χωρών.

Τα κρατικά μέσα της Βόρειας Κορέας χαρακτήρισαν το περιστατικό «εσκεμμένη πρόκληση» και κατηγόρησαν τη Σεούλ ότι θέτει σε κίνδυνο την πρόκληση «ανεξέλεγκτης» έντασης.

Το επεισόδιο ήρθε στο φως καθώς ο νέος πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζε Μιούνγκ, αναχωρούσε το Σάββατο από τη Σεούλ για επισκέψεις στο Τόκιο και την Ουάσινγκτον.

Η ένταση στην κορεατική χερσόνησο έχει αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες, με την αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν να απορρίπτει τις προσπάθειες επαναπροσέγγισης της νέας νοτιοκορεατικής κυβέρνησης.

Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω συνεχιζόμενων εργασιών της Πιονγκγιάνγκ, από πέρυσι, για τη μόνιμη σφράγιση των συνόρων της με τον Νότο.

Η αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη (DMZ) – μια λωρίδα ουδέτερης περιοχής που χωρίζει τις δύο Κορέες – δεν είναι περιφραγμένη και η πυκνή βλάστηση συχνά κρύβει τα σημάδια της οριοθέτησης, με αποτέλεσμα να συμβαίνουν περιστατικά παραβίασης που αυξάνουν την ένταση.

Το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων της Νότιας Κορέας ανέφερε ότι Βορειοκορεάτες στρατιώτες, που εργάζονταν στην περιοχή των συνόρων, πέρασαν τη στρατιωτική οριογραμμή γύρω στις 15:00 τοπική ώρα την Τρίτη. Λίγο αργότερα, επέστρεψαν βόρεια της γραμμής.

Σύμφωνα με τα βορειοκορεατικά κρατικά μέσα, ο υποστράτηγος Κο Γιονγκ Τσολ του Λαϊκού Στρατού κατήγγειλε ότι η νοτιοκορεατική πλευρά χρησιμοποίησε πολυβόλο και έριξε περισσότερα από 10 προειδοποιητικά πυρά.

«Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό προοίμιο, που αναπόφευκτα θα οδηγήσει την κατάσταση στα νότια σύνορα, όπου είναι ανεπτυγμένες μεγάλες δυνάμεις σε αντιπαράθεση, σε ανεξέλεγκτη φάση», φέρεται να δήλωσε.

Παρά τη νίκη του Λι στις εκλογές του Ιουνίου, η Πιονγκγιάνγκ παραμένει αδιάλλακτη, με τη Σεούλ να ανακοινώνει αργότερα ότι θα αναστείλει τις εκπομπές προπαγάνδας μέσω μεγαφώνων προς τον Βορρά, στο πλαίσιο προσπάθειας «αποκατάστασης της εμπιστοσύνης».

Η Βόρεια Κορέα θεωρεί τις εκπομπές αυτές πράξη πολέμου και στο παρελθόν έχει απειλήσει ότι θα καταστρέψει τα μεγάφωνα.

Οι δύο χώρες παραμένουν τεχνικά σε πόλεμο από το 1953, όταν ο Κορεατικός Πόλεμος έληξε χωρίς την υπογραφή ειρηνευτικής συνθήκης, αν και έχουν περάσει χρόνια από την τελευταία ανταλλαγή πυρών πυροβολικού.

