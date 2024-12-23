Η αποστολή βορειοκορεατικών στρατευμάτων ήταν ιδέα του Κιμ Γιονγκ Ουν και όχι της Ρωσίας, με απώτερο σκοπό τη μελλοντική βοήθεια από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αναφέρουν οι New York Times που επικαλούνται τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ.

Όταν τα στρατεύματα της Βόρειας Κορέας άρχισαν να φτάνουν στη Ρωσία αυτό το φθινόπωρο, ορισμένοι δυτικοί αξιωματούχοι πίστεψαν ότι το Κρεμλίνο είχε ανάγκη για περισσότερους στρατιώτες.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, έχει στείλει τουλάχιστον 10.000 στρατιώτες στη Ρωσία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ουκρανίας και της Δύσης.

Οι Βορειοκορεάτες έχουν ενσωματωθεί σε μεγάλο βαθμό με τις ρωσικές μονάδες που πραγματοποιούν αντεπίθεση εναντίον των ουκρανικών δυνάμεων που έχουν καταλάβει εδάφη στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας από το καλοκαίρι.

Παράλληλα, Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν πιστεύουν ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει λάβει άμεσο αντάλλαγμα. Αντίθετα, όπως λένε, φαίνεται να ελπίζει ότι η Ρωσία θα ανταποδώσει τη χάρη στο μέλλον παρέχοντάς του διπλωματική και τεχνολογική υποστήριξη εάν ξεσπάσει κρίση.

Σύμφωνα με Αμερικανούς και Ουκρανούς αξιωματούχους, τα στρατεύματα της Βόρειας Κορέας έχουν πλέον εισέλθει στο πεδίο της μάχης έχοντας υποστεί και τις πρώτες τους απώλειες.

«Είδαμε τους Βορειοκορεάτες στρατιώτες να μετακινούνται από τις δεύτερες γραμμές στις πρώτες γραμμές στο πεδίο της μάχης προκειμένου να εμπλακούν ενεργά στις επιχειρήσεις», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο Τζον Φ. Κίρμπι, εκπρόσωπος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου . «Δεν αποτελεί έκπληξη – και φυσικά, ούτε το γεγονός ότι τώρα υφίστανται απώλειες στο πεδίο της μάχης».

Ένας Ουκρανός αξιωματούχος που παρακολουθούσε τις κινήσεις των Βορειοκορεατών είπε ότι οι δυνάμεις αυξάνουν την παρουσία τους στην πρώτη γραμμή και επιχειρούν με ρωσικές μονάδες.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι έως και 200 Βορειοκορεάτες σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν, επισημαίνοντας ότι η Ρωσία επιχειρεί να κρύψει τις απώλειες.

Επίσης, Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι δεν είναι σαφές πόσο αποτελεσματικά ήταν τα βορειοκορεατικά στρατεύματα. Η Βόρεια Κορέα έστειλε στη μάχη τις καλύτερα εκπαιδευμένες ειδικές δυνάμεις της, πολλές ωστόσο εξ αυτών φαίνονται υποσιτισμένες. Μία ακόμη παράμετρος που είναι καθοριστική για την επιβίωσή τους είναι ότι οι στρατιώτες της Βόρειας Κορέας δεν έχουν εμπειρία μάχης επί του πεδίου.

Ο ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος είπε ότι οι διμοιρίες της Βόρειας Κορέας δεν φαίνεται να είναι πλήρως ενσωματωμένες στη ρωσική δύναμη και κατά καιρούς φαίνεται να λειτουργούν ανεξάρτητα, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο απωλειών.

Ταυτόχρονα, οι Βορειοκορεάτες φαίνεται να λαμβάνουν καλύτερη ιατρική περίθαλψη από τους Ρώσους στρατιώτες. Οι τραυματίες μεταφέρονται κατευθείαν σε μεγαλύτερα νοσοκομεία στην πόλη Κουρσκ και όχι σε μικρότερα περιφερειακά χαμηλότερης ποιότητας πιο κοντά στο πεδίο της μάχης.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ήταν σημαντική για τη Ρωσία η υποστήριξη της Βόρειας Κορέας και του Ιράν. Αυτό επέτρεψε στη Ρωσία να διατηρήσει ένα έντονο φράγμα πυροβολικού στην πρώτη γραμμή και να πραγματοποιήσει επιθέσεις με drone σε κρίσιμες υποδομές ουκρανικών πόλεων.

Τη Δευτέρα, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε νέες κυρώσεις κατά τραπεζών, ναυτιλιακών εταιρειών και εννέα ιδιωτών ως απάντηση στη βοήθεια του Κιμ Γιονγκ Ουν προς τη Ρωσία.

Η ουκρανική εισβολή στην περιοχή του Κουρσκ τον Αύγουστο αιφνιδίασε το Κρεμλίνο και εξέπληξε ακόμη και ορισμένους από τους συμμάχους της Ουκρανίας. Ήταν η πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια συγκρούσεων μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένης της ευρείας κλίμακας εισβολής της Ρωσίας το 2022, που ουκρανικά στρατεύματα είχαν καταλάβει και κατάφεραν να κρατήσουν ρωσικό έδαφος.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι αμφισβήτησαν αρχικά τον σκοπό της εισβολής της Ουκρανίας και επεσήμαναν ότι επρόκειτο για αποστράγγιση πόρων που ήταν εξαιρετικά απαραίτητοι στην πρώτη γραμμή της Ουκρανίας.

Ωστόσο, αυτή η εκτίμηση άλλαξε στην πορεία. Ο στρατηγός Ολεξάντρ Σιρσκ, ο διοικητής των δυνάμεων της Ουκρανίας, κήρυξε πρόσφατα επιτυχημένη την επιχείρηση στο Κουρσκ. Σε μια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε την Τρίτη στη γαλλική εφημερίδα Le Monde, είπε ότι η επίθεση βοήθησε να σταματήσει η ρωσική επίθεση στην περιοχή του Χάρκοβο και βοήθησε στην αποτροπή μιας νέας ρωσικής επίθεσης σε μια γειτονική περιοχή.

Και οι δύο πλευρές έχουν υποστεί τεράστιες απώλειες καθώς ο πόλεμος πλησιάζει τα τρία χρόνια. Η Ουκρανία έχει επίσης να παλέψει με ελλείψεις σε εξοπλισμό καθώς στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Ρεπουμπλικάνοι του Κογκρέσου γίνονται όλο και πιο απρόθυμοι να εγκρίνουν πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια.

Αν και οι ρωσικές δυνάμεις σημειώνουν σταθερά κέρδη στο πεδίο της μάχης, έχουν αρχίσει επίσης να αισθάνονται πίεση από τις απώλειές τους, σύμφωνα με δυτικές εκτιμήσεις.

Περίπου 600.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί στον πόλεμο, σύμφωνα με αμερικανικούς υπολογισμούς. Και το ποσοστό των θυμάτων έχει αυξηθεί από τον περασμένο μήνα λόγω της ρωσικής αντεπίθεσης για να πάρει πίσω το Κουρσκ και να διεκδικήσει περισσότερα εδάφη στην ανατολική Ουκρανία.

Ο επερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε να ασκήσει πιέσεις τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Ρωσία ώστε να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.