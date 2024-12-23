Η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής βρήκε στοιχεία ότι ο πρώην βουλευτής Matt Gaetz πλήρωσε δεκάδες χιλιάδες δολάρια σε γυναίκες για σεξ ή ναρκωτικά σε τουλάχιστον 20 περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής ενός 17χρονου κοριτσιού για σεξ το 2017, σύμφωνα με ένα τελικό προσχέδιο της έκθεσης της επιτροπής της Φλόριντα, που παρουσιάζει το CNN.

Η επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα στο έγγραφό της ότι ο Gaetz παραβίασε τους νόμους της πολιτείας της Φλόριντα, συμπεριλαμβανομένου του νόμου περί βιασμού της πολιτείας, καθώς η επιτροπή υπό την ηγεσία του GOP επέλεξε να κάνει το σπάνιο βήμα της δημοσιοποίησης μιας αναφοράς για ένα πρώην μέλος που παραιτήθηκε από το Κογκρέσο.

«Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι υπάρχουν ουσιαστικές αποδείξεις ότι ο Αντιπρόσωπος Gaetz παραβίασε τους Κανόνες της Βουλής και άλλα πρότυπα συμπεριφοράς που απαγορεύουν την πορνεία, τον νόμιμο βιασμό, τη χρήση παράνομων ναρκωτικών, τα μη επιτρεπτά δώρα, τις ειδικές χάρες ή προνόμια και την παρεμπόδιση του Κογκρέσου», έγραψαν οι ερευνητές.

Η επιτροπή διερεύνησε τις συναλλαγές που έκανε ο Gaetz προσωπικά, συχνά χρησιμοποιώντας PayPal ή Venmo, σε περισσότερες από δώδεκα γυναίκες κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Κογκρέσο, σύμφωνα με την έκθεση. Οι ερευνητές εστίασαν επίσης σε ένα ταξίδι στις Μπαχάμες το 2018 – το οποίο είπαν ότι «παραβίασε τον κανόνα δώρων του Σώματος» – κατά τη διάρκεια του οποίου «συμμετείχε σε σεξουαλική δραστηριότητα» με πολλές γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης μιας που περιέγραψε το ίδιο το ταξίδι ως «την πληρωμή» για σεξ το ταξίδι. Στο ίδιο ταξίδι, πήρε επίσης έκσταση, είπε στην επιτροπή μια γυναίκα στο ταξίδι.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής των Αντιπροσώπων ψήφισε κρυφά τη δημοσιοποίηση της έκθεσής της αφού αρχικά καταψήφισε κάτι τέτοιο. Η ψηφοφορία για τη δημοσιοποίηση της έκθεσης – στην οποία αντιτάχθηκε ο πρόεδρος της επιτροπής Μάικλ Γκεστ, Ρεπουμπλικανός από το Μισισιπή – ήταν το αποκορύφωμα μιας πολυετούς έρευνας για τους ισχυρισμούς γύρω από τον Γκάετς. Ήταν η πρώτη επιλογή του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για γενικός εισαγγελέας, αλλά αποχώρησε εν μέσω αντίθεσης από τους γερουσιαστές του GOP και αφού το CNN ανέφερε βασικές λεπτομέρειες αυτής της ίδιας έκθεσης δεοντολογίας.

Και είναι ένα πολιτικό τράνταγμα που θα μπορούσε να έχει απήχηση τα επόμενα χρόνια, καθώς το πάνελ του Καπιτωλίου στοχεύει έναν μακροχρόνιο πιστό του Τραμπ και τώρα συντηρητικό παρουσιαστή στο One America Network.

Το CNN επικοινώνησε με τον Gaetz για σχόλιο.

Ο Gaetz έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε αδικοπραγία και έχει επισημάνει ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης αρνήθηκε να ασκήσει κατηγορίες εναντίον του το 2023.

Σε μια δήλωση που κυκλοφόρησε στο X την περασμένη εβδομάδα, αφού το CNN ανέφερε ότι η επιτροπή είχε ψηφίσει υπέρ της δημοσιοποίησης της έκθεσης, ο Gaetz αρνήθηκε ότι είχε σεξουαλική επαφή με ανήλικη ή ότι πλήρωσε γυναίκες για σεξ.

«Σε μοναχικά μου χρόνια, συχνά έστελνα χρήματα σε γυναίκες με τις οποίες έβγαινα - ακόμα και σε κάποιες με τις οποίες δεν είχα βγει ποτέ αλλά που μου ζητούσαν. Έβγαινα με πολλές από αυτές τις γυναίκες για χρόνια», είπε ο Gaetz. «Είναι ντροπιαστικό, αν και όχι εγκληματικό, που μάλλον έκανα πάρτι με γυναίκες, ήπια και κάπνισα περισσότερο από όσο θα έπρεπε νωρίτερα στη ζωή μου. Τώρα ζω μια διαφορετική ζωή».

Αν και η επιτροπή ισχυρίστηκε ότι ο Gaetz παραβίασε τους νόμους της πολιτείας, η επιτροπή έγραψε ότι δεν βρήκε στοιχεία ότι παραβίαζε τους ομοσπονδιακούς νόμους περί σεξουαλικής παράνομης διακίνησης, γράφοντας ότι «παρόλο που ο Gaetz έκανε μεταφορά γυναικών για σκοπούς εμπορικού σεξ, η Επιτροπή δεν βρήκε στοιχεία ότι κάποια από αυτές τις γυναίκες ήταν κάτω των 18 ετών τη στιγμή του ταξιδιού, ούτε βρήκε επαρκή στοιχεία για να συμπεράνει ότι οι εμπορικές σεξουαλικές πράξεις προκλήθηκαν με βία, απάτη ή εξαναγκασμό».

Η έκθεση τεκμηριώνει τα στοιχεία που συγκέντρωσε η επιτροπή για τις πολυάριθμες αλληλεπιδράσεις του Gaetz με γυναίκες που λένε ότι πληρώνονταν για σεξ από τον Gaetz και τον φίλο του, Joel Greenberg, πρώην φοροεισπράκτορα της κομητείας Seminole που εκτίει ποινή φυλάκισης 11 ετών και συνεργάστηκε με ομοσπονδιακούς ερευνητές .

Η επιτροπή έγραψε ότι μίλησε με περισσότερους από μισή ντουζίνα μάρτυρες που παρακολούθησαν πάρτι, ταξίδια και εκδηλώσεις με τον Gaetz από το 2017 έως το 2020. «Σχεδόν κάθε νεαρή γυναίκα που ρώτησε η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι πληρωνόταν για σεξ».

Μία από τις σεξουαλικές συναντήσεις αφορούσε ένα 17χρονο κορίτσι, είπε η επιτροπή. Η γυναίκα είπε στην επιτροπή ότι είχε σεξ με τον Gaetz δύο φορές σε ένα πάρτι τον Ιούλιο του 2017 όταν ήταν 17 ετών. Το CNN ανέφερε για πρώτη φορά τη δεύτερη σεξουαλική επαφή τον περασμένο μήνα.

«Η Επιτροπή έλαβε μαρτυρία ότι το θύμα και ο Gaetz έκαναν σεξ δύο φορές κατά τη διάρκεια του πάρτι, συμπεριλαμβανομένης τουλάχιστον μίας παρουσίας άλλων παρευρισκομένων», έγραψε η επιτροπή. «Το θύμα θυμήθηκε ότι έλαβε 400 δολάρια σε μετρητά από τον Gaetz εκείνο το βράδυ. Η νεαρή είχε μόλις ολοκληρώσει το γυμνάσιο».

Η τότε 17χρονη δεν είπε στον Gaetz ότι ήταν ανήλικη εκείνη την εποχή και δεν ρώτησε την ηλικία της, διαπίστωσε η επιτροπή. Η επιτροπή δεν έλαβε κανένα στοιχείο ότι γνώριζε την ηλικία της. Η γυναίκα είπε στους ερευνητές του Κογκρέσου ότι βρισκόταν υπό την επήρεια έκστασης στο πάρτι και ότι θυμόταν ότι είχε δει τον Γκετς να χρησιμοποιεί κοκαΐνη στο πάρτι.

Ο Gaetz αρνήθηκε ότι είχε σεξουαλική επαφή με ανήλικη. «Δεν είχα ποτέ σεξουαλική επαφή με κάποιον κάτω των 18 ετών», έγραψε ο Ρεπουμπλικανός από τη Φλόριντα στο X την περασμένη εβδομάδα. «Οτιδήποτε τέτοιο θα ακουγόταν στο δικαστήριο - αλλά δεν υποβλήθηκε ποτέ κάτι τέτοιο στο δικαστήριο».

Η επιτροπή αναφέρει στην έκθεση πληρωμές στο διαδίκτυο και μηνύματα κειμένου

Η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι σεξουαλικές συναντήσεις οργανώνονταν συχνά από τον Greenberg μέσω μιας ιστοσελίδας, SeekingArrangement.com. και μέσω του ιστότοπου «sugar dating», έγραψε η επιτροπή.

Οι ερευνητές του Κογκρέσου διαπίστωσαν ότι ο Gaetz έκανε πληρωμές σε γυναίκες χρησιμοποιώντας πολλαπλές πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των PayPal, Venmo και CashApp. Η επιτροπή απαρίθμησε τις πληρωμές που έκανε ο Gaetz σε 12 γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης της πρώην κοπέλας του.

Η επιτροπή έγραψε ότι ο Gaetz δεν φαινόταν να διαπραγματεύεται συγκεκριμένα ποσά πληρωμής για σεξ με τις γυναίκες που πλήρωνε. «Πολλές από τις γυναίκες που ρωτήθηκαν από την Επιτροπή ήταν ξεκάθαρες ότι υπήρχε μια γενική επιθυμία για σεξ», έγραψαν οι ερευνητές.

«Μια γυναίκα που πληρώθηκε περισσότερα από 5.000 δολάρια από τον Gaetz μεταξύ 2018 και 2019 είπε στην Επιτροπή ότι «το 99 τοις εκατό των φορών που (ο Gaetz και εγώ) κάναμε παρέα, υπήρχε σεξ», ανέφερε η επιτροπή.

Η τότε κοπέλα του Gaetz «φαινόταν να λειτουργεί ως μεσάζων» μεταξύ του Gaetz και των γυναικών που πλήρωνε για σεξ, διαπίστωσε η επιτροπή, επικαλούμενη μηνύματα κειμένου που έλαβε. Η επιτροπή είπε ότι βρήκε στοιχεία ότι «η τότε κοπέλα του εκπροσώπου Gaetz συμμετείχε μερικές φορές μαζί του σε σεξουαλικές επαφές με άλλες γυναίκες που ήταν ενεργές στον ιστότοπο ή εμπλέκονταν με άλλον τρόπο σε διευθετήσεις σεξουαλικής σχέσης με χρήματα».

Η επιτροπή ενίσχυσε τα ευρήματά της αναφέροντας αυτά τα γραπτά μηνύματα, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι η τότε κοπέλα του Gaetz έγραψε σε γυναίκες ότι «τα παιδιά (ο Gaetz και ο Greenberg) ήθελαν να σας πω ότι είναι λίγο περιορισμένοι στις ταμειακές ροές τους αυτό το Σαββατοκύριακο…».

Σε μια άλλη ανταλλαγή μηνυμάτων κειμένου που επικαλείται η επιτροπή, ο Greenberg αντάλλαξε μηνύματα με μια γυναίκα τον Σεπτέμβριο του 2018, γράφοντας: «Αν έχετε έναν φίλο που είναι down, ίσως και οι τέσσερις μας να συναντηθούμε αργότερα».

Η γυναίκα απάντησε ότι είχε έναν φίλο που μπορούσε να συναντηθεί, προσθέτοντας: «Συνήθως παίρνω 400$ ανά συνάντηση».

Ο Greenberg απάντησε στέλνοντας μια φωτογραφία του Gaetz να κρατά ένα τηλέφωνο και να βγάζει μια selfie. «Ωωω, είναι πραγματικά χαριτωμένος!» αποκρίθηκε η γυναίκα.

«Λοιπόν, είναι εδώ μόνο για την ημέρα, δουλεύουμε σκληρά και παίζουμε σκληρά», έγραψε ο Greenberg.

Αρκετές γυναίκες είπαν στην επιτροπή ότι δεν θα συμμετείχαν οικειοθελώς στην έρευνα και κάποιες ήταν «ξεκάθαρες στην πρώτη επαφή ότι φοβόντουσαν αντίποινα ή ότι ήταν απρόθυμες να ξαναζήσουν οικειοθελώς τις αλληλεπιδράσεις τους με τον Gaetz».

«Ενώ όλες οι γυναίκες τις οποίες ρώτησε η Επιτροπή δήλωσαν ότι η σεξουαλική τους δραστηριότητα με τον Gaetz ήταν συναινετική, τουλάχιστον μία γυναίκα θεώρησε ότι η χρήση ναρκωτικών στα πάρτι και στις εκδηλώσεις που παρευρέθηκαν μπορεί να «βλάψει την ικανότητά τους να γνωρίζουν πραγματικά τι γινόταν», έγραψε η επιτροπή. «Μια γυναίκα είπε: «Το σκέφτομαι συνέχεια…Τον βλέπω όταν ανοίγω την τηλεόραση και δεν μπορεί κανείς να κάνει τίποτα. Είναι απογοητευτικό να ξέρω ότι έζησα μια πραγματικότητα και εκείνος να το αρνείται.»

Η έκθεση ισχυρίζεται ότι ο Gaetz «χρησιμοποίησε ή κατείχε παράνομα ναρκωτικά» σε πολλές περιπτώσεις

Οι ερευνητές της επιτροπής κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μεταξύ 2017 και 2019, ο Gaetz «χρησιμοποίησε ή κατείχε παράνομα ναρκωτικά, συμπεριλαμβανομένης κοκαΐνης και έκστασης, σε πολλές περιπτώσεις».

«Υπάρχουν ουσιαστικές ενδείξεις ότι ο Gaetz έκανε χρήση κοκαΐνης, έκστασης και μαριχουάνας. Τουλάχιστον δύο γυναίκες είδαν τον εκπρόσωπο να χρησιμοποιεί κοκαΐνη και έκσταση σε διαφορετικές εκδηλώσεις», έγραψε η επιτροπή. «Επιπλέον, σχεδόν κάθε μάρτυρας που ερωτήθηκε παρατήρησε τον Gaetz να χρησιμοποιεί μαριχουάνα».

Η επιτροπή έγραψε ότι ο Gaetz φαινόταν να έχει δημιουργήσει έναν «λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ψευδώνυμο, από το γραφείο του Βουλής στο Καπιτώλιο με σκοπό την αγορά μαριχουάνας».

Ο Gaetz αρνήθηκε ότι έκανε χρήση παράνομων ναρκωτικών, είπε η επιτροπή.

Η έρευνα της επιτροπής επικεντρώθηκε επίσης σε άλλες παραβιάσεις των κανόνων της Βουλής. Αυτό περιελάμβανε ένα ταξίδι στις Μπαχάμες τον Σεπτέμβριο του 2018, όπου η επιτροπή διαπίστωσε ότι ο Gaetz δεχόταν δώρα μεταφοράς και διαμονής που υπερέβαιναν τα επιτρεπόμενα ποσά.

«Ο Gaetz ταξίδεψε στις Μπαχάμες με άλλους δύο άνδρες και έξι γυναίκες. Πέταξε στις Μπαχάμες με μια εμπορική αεροπορική εταιρεία αλλά επέστρεψε με ιδιωτικό αεροπλάνο», διαπίστωσε η επιτροπή.

«Οι παρευρισκόμενοι δήλωσαν ότι αυτό ήταν ένα κοινωνικό ταξίδι – έκαναν ηλιοθεραπεία, ναύλωσαν μια βάρκα και πήγαν σε δείπνο και σε ένα καζίνο ως ομάδα. Ο Gaetz συμμετείχε σε σεξουαλική δραστηριότητα με τουλάχιστον τέσσερις από τις γυναίκες στο ταξίδι», έγραψε η επιτροπή.

Η έρευνα της Επιτροπής Δεοντολογίας διαπίστωσε επίσης ότι ο Gaetz βοήθησε μια γυναίκα που γνώρισε μέσω του Greenberg και είχε σεξουαλική επαφή για να αποκτήσει νέο διαβατήριο. Οι ερευνητές της επιτροπής έγραψαν ότι «ο Gaetz συνέδεσε τη γυναίκα με τον αρχηγό του προσωπικού του και ο κύριος βοηθός του Gaetz βοήθησε τη γυναίκα να κλείσει ραντεβού για διαβατήριο σε ένα γραφείο διαβατηρίων στο Μαϊάμι, λέγοντας ότι ήταν η εκλογική της περιφέρεια παρόλο που ζούσε έξω από την περιοχή του Gaetz».

Η επιτροπή επανέλαβε την έρευνα μετά το κλείσιμο της ομοσπονδιακής υπόθεσης

Η έρευνα της επιτροπής για τον Gaetz ξεκίνησε το 2021, αλλά τέθηκε σε αναμονή, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη μια ξεχωριστή, πολυετής ομοσπονδιακή έρευνα για τη σεξουαλική εμπορία ανθρώπων. Η ομοσπονδιακή έρευνα έκλεισε τον Φεβρουάριο του 2023 χωρίς να απαγγελθούν κατηγορίες εναντίον του Gaetz.

Μόλις έκλεισε η ομοσπονδιακή υπόθεση, η Επιτροπή Δεοντολογίας άρχισε ξανά τις εργασίες της.

Όταν ο Gaetz παραιτήθηκε από το Κογκρέσο τον περασμένο μήνα κατά τη διάρκεια της αποτυχημένης προσπάθειάς του να γίνει γενικός εισαγγελέας του Τραμπ, η επιτροπή αρχικά ψήφισε να μην δημοσιοποιήσει την τελική έκθεσή της για τον πρώην βουλευτή. Εβδομάδες αργότερα, αφού ολοκληρώθηκε επίσημα η σύνταξη της έκθεσης, η επιτροπή αντέστρεψε την απόφασή της.

Ο Γκάετς ήταν η πρώτη επιλογή του Τραμπ για να ηγηθεί του υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά η εφήμερη εκστρατεία για να πειστούν οι γερουσιαστές ότι ο πυροσβέστης της MAGA θα έπρεπε να διευθύνει το υπουργείο τελείωσε στα τέλη Νοεμβρίου, αφού έγινε σαφές ότι ο Γκάετς δεν είχε τις ψήφους για να επιβεβαιωθεί.

Σε μια αντίθετη δήλωση που περιλαμβάνεται στην έκθεση, ο Guest, ο πρόεδρος της επιτροπής, έγραψε ότι αυτός και μια μειοψηφία άλλων μελών στο πάνελ αντιτάχθηκαν στη δημοσιοποίηση της έκθεσης επειδή ο Gaetz δεν ήταν πλέον μέλος του Κογκρέσου.

«Η απόφαση να δημοσιεύσει μια έκθεση μετά την παραίτησή του παραβιάζει τη μακροχρόνια πρακτική της Επιτροπής, ανοίγει την Επιτροπή σε αδικαιολόγητη κριτική και θα θεωρηθεί από ορισμένους ως απόπειρα οπλισμού της διαδικασίας της Επιτροπής», είπε ο Γκεστ.

Ο Gaetz πρόκειται τώρα να ενταχθεί στο δεξιό One America News Network ως παρουσιαστής τον Ιανουάριο.

Ο πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον είχε δηλώσει ότι δεν πιστεύει ότι η έκθεση θα έπρεπε να δημοσιοποιηθεί επειδή ο Γκάετς δεν ήταν πλέον μέλος του Κογκρέσου, ενώ ορισμένοι νομοθέτες πίστευαν ότι η παραίτησή του ήταν μια προσπάθεια να θάψει την έρευνα. Είναι σπάνιο να δημοσιοποιηθεί μια έκθεση δεοντολογίας μετά την αποχώρηση ενός μέλους από το Κογκρέσο, αν και έχει συμβεί σε μερικές περιπτώσεις στο παρελθόν.

Η επιτροπή σημείωσε ότι ο Gaetz δεν απάντησε στις περισσότερες από τις ερωτήσεις τους, ακόμη και όταν αλληλογραφούσε με την επιτροπή κατά τη διάρκεια της έρευνας.

«Εκτός από τον ισχυρισμό ότι η διαδικασία της Επιτροπής ε'ιχαν ανοίξει πόλεμο εναντίον του, ο Gaetz ισχυρίστηκε επανειλημμένα ότι τα μέλη και το προσωπικό της Επιτροπής διέρρευαν πληροφορίες στον Τύπο, ότι το μη κομματικό προσωπικό της Επιτροπής ενεργούσε στην πραγματικότητα ως Δημοκράτες ή ότι η επιτροπή εργαζόταν για λογαριασμό του πρώην ομιλητή Kevin McCarthy», έγραψε η επιτροπή.

Πηγή: cnn.com

