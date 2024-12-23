Πάνω από 1.000 στρατιώτες της Βόρειας Κορέας έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί μαχόμενοι στο πλευρό της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, εκτιμά το νοτιοκορεατικό γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας.

«Υπολογίζουμε ότι τα βορειοκορεατικά στρατεύματα, που άρχισαν πρόσφατα να μάχονται κατά των ουκρανικών δυνάμεων, έχουν υποστεί περίπου 1.100 απώλειες», σημειώνει το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Αυτό παρατήρησε πρόσφατα προετοιμασίες έπειτα από τις οποίες πιστεύει πως η Βόρεια Κορέα ετοιμάζεται να αποστείλει νέα στρατεύματα στη Ρωσία, σε ενίσχυση ή σε αντικατάσταση αυτών που ήδη πολεμούν.

Οι πληροφορίες που συνέλεξε η Νότια Κορέα δείχνουν ότι η Βόρεια «πρόκειται να προχωρήσει στην παραγωγή και να παραδώσει μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) που θα μπορούν να αυτοκαταστραφούν" στη Ρωσία, στην οποία παρέχει επίσης "εκτοξευτές ρουκετών 240 χιλιοστών και αυτοκινούμενα πυροβόλα 170 χιλιοστών», σημειώνει επίσης στην ανακοίνωσή του το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας.

Οι νοτιοκορεατικές ένοπλες δυνάμεις πιστεύουν ότι η Βόρεια Κορέα επιδιώκει να εκσυγχρονίσει τις δυνατότητές της συμβατικού πολέμου με τη βοήθεια της Ρωσίας, στηριζόμενη στην εμπειρία της στη μάχη κατά των ουκρανικών δυνάμεων.

«Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια αύξηση της στρατιωτικής απειλής της Βόρειας Κορέας εναντίον μας», υπογραμμίζει το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας.

Χιλιάδες Βορειοκορεάτες στρατιώτες εστάλησαν στη Ρωσία τις τελευταίες εβδομάδες για να στηρίξουν τον ρωσικό στρατό, σύμφωνα με τους Δυτικούς.

Από την πλευρά του το Κρεμλίνο αποφεύγει κάθε φορά να απαντήσει στις ερωτήσεις για το θέμα αυτό, μη θέλοντας να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές.

Στις 17 Δεκεμβρίου, ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας Ολεξάντρ Σίρσκι δήλωσε ότι ο ρωσικός στρατός διεξάγει «εντατικές επιθετικές επιχειρήσεις στην περιφέρεια Κουρσκ, χρησιμοποιώντας ενεργά μονάδες του βορειοκορεατικού στρατού", ο οποίος είχε, σύμφωνα με τον ίδιο, ήδη "υποστεί βαριές απώλειες».

Η Ουκρανία εξαπέλυσε στις αρχές Αυγούστου αιφνίδια επίθεση στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας, όπου εξακολουθεί να ελέγχει ένα μικρό μέρος εδάφους.

Η Βόρεια Κορέα δεν έχει ποτέ επιβεβαιώσει ή διαψεύσει την παρουσία στρατιωτών της στο πλευρό της Ρωσίας.

Η Πιονγκγιάνγκ και η Μόσχα ενίσχυσαν τους στρατιωτικούς τους δεσμούς μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ιστορική συνθήκη αμοιβαίας άμυνας που υπέγραψαν η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα τον Ιούνιο τέθηκε σε ισχύ στις αρχές του μήνα. Αυτή προβλέπει «άμεση στρατιωτική βοήθεια» στην περίπτωση που η μία από τις δύο χώρες δεχθεί ένοπλη επίθεση από μια τρίτη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

