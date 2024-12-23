Η Γερμανία προειδοποιεί την Τουρκία για την όξυνση της σύγκρουσης με τις κουρδικές δυνάμεις

Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ προειδοποιεί την Τουρκία για το ενδεχόμενο όξυνσης της σύγκρουσής της με τις κουρδικές δυνάμεις στην βόρεια Συρία μετά την πτώση του Μπασάρ αλ-Ασαντ.

Ενας πόλεμος της Τουρκίας κατά των Κούρδων στην Συρία «δεν πρέπει να λάβει χώρα», δήλωσε η Αναλένα Μπέρμποκ στο ραδιοφωνικό δίκτυο Deutschlandfunk.

«Δεν θα βοηθούσε κανέναν», αν η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος «επωφελείτο από την σύγκρουση» ανάμεσα στην Τουρκία και τους Κούρδους, είπε προσθέτοντας ότι «θα ήταν επικίνδυνο για την ασφάλεια της Συρίας, αλλά επίσης για την Τουρκία, για μας, την Ευρώπη».

Από την πτώση του καθεστώτος αλ-Ασαντ στις 8 Δεκεμβρίου, η Αγκυρα υποστηρίζει επίθεση ένοπλων φιλοτουρκικών πολιτοφυλακών κατά των κουρδικών δυνάμεων που ελέγχουν τμήμα της βόρειας Συρίας.

Η Αγκυρα θεωρεί τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις και τις Μονάδες Προστασίας του Λαού που αποτελούν τον πυρήνα τους και υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ πτέρυγα του Κουρδικού Εργατικού Κόμματος (PKK).

«Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις είναι κρίσιμης σημασίας για την παρεμπόδιση της αναβίωσης του Ισλαμικού Κράτους στην Συρία», είχε δηλώσει στα μέσα του Δεκεμβρίου ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Αντονι Μπλίνκεν.

Η γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών υπενθύμισε ότι οι Κούρδοι απώθησαν «τους τρομοκράτες του Ισλαμικού Κράτους» που διέπραξαν «τρομακτικές σφαγές» στην Συρία.

Η σημερινή κατάσταση «δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να εκδιωχθούν και πάλι οι Κούρδοι, για να υπάρξει νέος κύκλος βίας», επέμεινε η Αναλένα Μπέρμποκ.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε ότι συγκρούσεις διεξήχθησαν χθες ανάμεσα σε φιλοτουρκικές δυνάμεις και τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις στην ζώνη του φράγματος του Τιχρίν στον Ευφράτη.

Το Παρατηρητήριο έκανε λόγο για τον θάνατο μίας γυναίκας και του παιδιού της «κατά την διάρκεια βομβαρδισμού από το πυροβολικό των φιλοτουρκικών δυνάμεων» στην περιφέρεια του Κομπάνι στην βόρεια Συρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.