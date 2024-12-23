Τα μέλη των ουκρανικών ειδικών δυνάμεων (Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων της Ουκρανίας - SOF) ανήρτησαν βίντεο από επιχειρήσεις τους στη ρωσική περιοχή Κουρσκ, μέρη της οποίας έχουν καταλάβει, αναφέροντας ότι 77 Βορειοκορεάτες στρατιώτες εξοντώθηκαν μέσα σε τρεις ημέρες.

Στο βίντεο, του οποίου τα πλάνα φαίνεται να προέρχονται από drones, στρατιώτες που φέρεται να είναι από την ασιατική χώρα εξοντώνονται υπό μουσική υπόκρουση heavy metal.



Οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις σημείωσαν ότι το βίντεο δείχνει στρατιώτες του 8ου Συντάγματος να «εξοντώνουν Βορειοκορεάτες σε ανοιχτό πεδίο».



«Οι Μαχητές από τις Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων σκότωσαν 77 και τραυμάτισαν περισσότερους από 40 Βορειοκορεάτες στρατιώτες σε τρεις ημέρες με μια μόνο μονάδα».



Οι Ουκρανοί στρατιώτες κατέστρεψαν επίσης 12 οχήματα, τρεις τετράτροχες μοτοσικλέτες και ένα τεθωρακισμένο όχημα μάχης.



Έγγραφα που κατασχέθηκαν από τους Βορειοκορεάτες στρατιώτες έδειχναν σημάδια πλαστογραφίας, παρουσιάζοντάς τους ως Ρώσους στρατιώτες, τονίζεται.

Бійці ССО ЗСУ показали відео операцій у Курській області, де за три дні одним екіпажем було ліквідовано 77 солдатів КНДР

Українські спецпризначенці зазначили, що на кадрах - воїни 8-го полку ССО, які "знищують північних корейців у чистому полі".

⬇️⚔️🇺🇦 pic.twitter.com/XmUMDrDK3G — Omar 033 🇦🇿🇺🇦🤘 (@33Omar043625) December 23, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.