Αλ Σαράα (Γκολάνι): Το Κατάρ θέλει να επενδύσει στη Συρία, σε τομείς όπως της ενέργειας

Ο de facto κυβερνήτης της Συρίας Αχμέντ Χουσεΐν αλ Σαράα, γνωστός με το πολεμικό ψευδώνυμο Αμπού Μοχάμεντ αλ Γκολάνι, δήλωσε τη Δευτέρα μετά από συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ ότι η χώρα του εξέφρασε την ετοιμότητα να επενδύσει στη Συρία σε τομείς όπως η ενέργεια και τα λιμάνια, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο Σαράα πρόσθεσε ότι προσκάλεσε τον εμίρη του Κατάρ σεΐχηΤαμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θανί να επισκεφθεί τη Συρία.

