Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν και κατέστρεψαν δύο μεγάλες σήραγγες επίθεσης της Χεζμπολάχ, οι οποίες κατασκευάστηκαν με «άμεση καθοδήγηση» από το Ιράν. Πρόκειται για δύο μεγάλες σήραγγες της σιιτικής οργάνωσης στην πόλη Καντάρα του νότιου Λιβάνου, με τις IDF να δίνουν στη δημοσιότητα εντυπωσιακό βίντεο πρώτου προσώπου.

❗️ EXPOSED: Underground tunnel network built by Hezbollah in the Qantara area of southern Lebanon.



IDF troops located 2 underground Hezbollah tunnels, with a total length of ~2 kilometers, situated ~10 kilometers from Israel’s northern communities.



Οι σήραγγες κατασκευάστηκαν σε διάστημα μιας δεκαετίας, φτάνοντας σε βάθος περίπου 25 μέτρων, και «χρηματοδοτήθηκαν από το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς και ως μέρος του σχεδίου της Χεζμπολάχ να κατακτήσει τη Γαλιλαία», σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Οι δύο σήραγγες - που βρίσκονται κοντά η μία στην άλλη αλλά δεν συνδέονται - έχουν συνολικό μήκος περίπου δύο χιλιομέτρων, καθιστώντας το ένα από τα μεγαλύτερα υπόγεια συστήματα που έχει βρει ο στρατός στο νότιο Λίβανο μέχρι σήμερα.

Οι IDF λένε ότι οι σήραγγες αποτελούν μέρος ενός μεγαλύτερου υπόγειου δικτύου που εντοπίστηκε στις πόλεις Ραμπ αλ Θαλαθίν και Μάις αλ Τζαμπάλ κατά τη διάρκεια των μαχών του 2024. Ο στρατός πιστεύει ότι οι υπόγειες τοποθεσίες προορίζονταν από τη Χεζμπολάχ για χρήση ως ορμητήριο, όπου εκατοντάδες τρομοκρατικοί πράκτορες θα έφταναν όταν τους καλούσαν, θα συγκέντρωναν εξοπλισμό και θα ετοιμάζονταν να επιτεθούν σε ισραηλινές πόλεις. Τα σχέδια εισβολής της Χεζμπολάχ δεν υλοποιήθηκαν ποτέ.



Στρατεύματα της 36ης Μεραρχίας πραγματοποίησαν επιδρομή στην Καντάρα, περίπου 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Ισραήλ, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας επίθεσης εναντίον της Χεζμπολάχ, μετά από «ακριβείς πληροφορίες» για τα συστήματα των σηράγγων, αναφέρει ο στρατός. Οι είσοδοι στις σήραγγες ήταν σχετικά κρυφές.

Οι σήραγγες διέθεταν επίσης φρέατα εκτόξευσης πυραύλων, με εκτοξευτές μέσα σε αυτά, που στόχευαν το Ισραήλ, σύμφωνα με τον στρατό.

Σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους, οι σήραγγες κατασκευάστηκαν «σύμφωνα με τα ιρανικά πρότυπα» και το Ιράν συμμετείχε άμεσα στον σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση των υπόγειων συστημάτων.

Μέσα στις σήραγγες, οι IDF αναφέρουν ότι τα στρατεύματα εντόπισαν πολλά όπλα και εξοπλισμό που οι πράκτορες της Χεζμπολάχ μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για να διαμένουν στις σήραγγες για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Μία από τις σήραγγες διέθετε περίπου 10 δωμάτια, το καθένα με αρκετές κουκέτες.

Tο απόγευμα, χρησιμοποιώντας 450 τόνους εκρηκτικών, ο στρατός ανακοίνωσε ότι ανατίναξε τις σήραγγες, κάτι που φαίνεται ότι προκάλεσε μικρή σεισμική δόνηση.

