Νέο ρεσάλτο σε τάνκερ στην Αραβική Θάλασσα πραγματοποίησαν δυνάμεις της CENTCOM (Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ) στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού που εξελίσσεται γύρω από το Ορμούζ.

Earlier today in the Arabian Sea, U.S. Marines from the 31st Marine Expeditionary Unit boarded M/V Blue Star III, a commercial ship suspected of attempting to transit to Iran in violation of the U.S. blockade of Iranian ports. U.S. forces released the vessel after conducting a… pic.twitter.com/UFx329OsHj April 28, 2026

Όπως ανακοίνωσε σε μήνυμά της η CENTCOM «νωρίτερα σήμερα στην Αραβική Θάλασσα, Αμερικανοί πεζοναύτες από την 31η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών επιβιβάστηκαν στο M/V Blue Star III, ένα εμπορικό πλοίο που θεωρούνταν ύποπτο ότι επιχειρούσε διέλευση προς το Ιράν, παραβιάζοντας τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων. Οι αμερικανικές δυνάμεις απελευθέρωσαν το πλοίο αφού διεξήγαγαν έρευνα και επιβεβαίωσαν ότι το ταξίδι του πλοίου δεν θα περιλάμβανε ιρανικό λιμενικό σταθμό».

«Οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν και να επιβάλλουν τον αποκλεισμό σε όλη τη Μέση Ανατολή. Μέχρι στιγμής, 39 πλοία έχουν ανακατευθυνθεί για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση» διαμηνύεται.



Πηγή: skai.gr

