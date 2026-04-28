Νέο ρεσάλτο δυνάμεων της CENTCOM σε τάνκερ στην Αραβική Θάλασσα - Δείτε βίντεο

Νέο ρεσάλτο σε τάνκερ στην Αραβική Θάλασσα πραγματοποίησαν δυνάμεις της CENTCOM (Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ) στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού που εξελίσσεται γύρω από το Ορμούζ.

Όπως ανακοίνωσε σε μήνυμά της η CENTCOM «νωρίτερα σήμερα στην Αραβική Θάλασσα, Αμερικανοί πεζοναύτες από την 31η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών επιβιβάστηκαν στο M/V Blue Star III, ένα εμπορικό πλοίο που θεωρούνταν ύποπτο ότι επιχειρούσε διέλευση προς το Ιράν, παραβιάζοντας τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων. Οι αμερικανικές δυνάμεις απελευθέρωσαν το πλοίο αφού διεξήγαγαν έρευνα και επιβεβαίωσαν ότι το ταξίδι του πλοίου δεν θα περιλάμβανε ιρανικό λιμενικό σταθμό».

«Οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν και να επιβάλλουν τον αποκλεισμό σε όλη τη Μέση Ανατολή. Μέχρι στιγμής, 39 πλοία έχουν ανακατευθυνθεί για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση» διαμηνύεται.

Διαβάστε για όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ

 
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
