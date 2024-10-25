Ιρλανδία: 26χρονος καταδικάστηκε για σεξουαλικό εκβιασμό δεκάδων κοριτσιών

Λονδίνο Θανάσης Γκαβός

Σε ποινή κάθειρξης τουλάχιστον 20 ετών καταδίκασε δικαστήριο στη Βόρεια Ιρλανδία έναν 26χρονο που χαρακτηρίστηκε ως ο πιο επικίνδυνος δράστης διαδικτυακής αποπλάνησης και σεξουαλικών εκβιασμών νεαρών κοριτσιών.

Ο καταδικασθείς Αλεξάντερ ΜακΚάρτνεϊ ομολόγησε ενοχή για 185 κατηγορίες, με τουλάχιστον 70 θύματα σε Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, ηπειρωτική Ευρώπη, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Πρόκειται για κορίτσια ηλικίας 10-16 ετών.

Μεταξύ των κατηγοριών υπήρχαν 70 για υποκίνηση ανηλίκων σε σεξουαλική δραστηριότητα, 59 για εκβιασμό, αλλά και μία για ανθρωποκτονία, καθώς η 12χρονη Σιμάρον Τόμας από τη Δυτική Βιρτζίνια αυτοκτόνησε με το όπλο του πατέρα της όταν ο ΜακΚάρτνεϊ άρχισε να την εκβιάζει με κάποιες γυμνές φωτογραφίες που την είχε πείσει να του στείλει.

18 μήνες μετά από αυτό το τραγικό περιστατικό, ο πατέρας της νεαρής, βετεράνος του αμερικανικού στρατού Μπεν Τόμας διέπραξε επίσης αυτοκτονία.

Ο ΜακΚάρτνεϊ από την ηλικία των 14 ετών προσποιούνταν το νεαρό κορίτσι για να κάνει φιλίες με κορίτσια σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως το Snapchat και αφού κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους τις έπειθε να του στέλνουν φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου.

Ο δικαστής που απήγγειλε την ποινή έκανε λόγο για έναν «αμετανόητο» εκμεταλλευτή κοριτσιών, με λεπτομέρειες των δεινών στα οποία υπέβαλε τα θύματά του «πολύ βασανιστικές» για να τις επαναλάβει ενώπιον των οικογενειών των θυμάτων.

«Κατά την κρίση μου είναι αληθινά δύσκολο να σκεφτώ κάποιον σεξουαλικά διεστραμμένο που συνιστά μεγαλύτερο κίνδυνο από αυτόν τον κατηγορούμενο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικαστής Ο’ Χάρα στη σημερινή διαδικασία στο Μπέλφαστ.

