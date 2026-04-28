«Eικόνα σου είμαι, κοινωνία, και σού μοιάζω...». Σύμφωνα με πληροφορίες, του ιστότοπου πολιτικής ανάλυσης Bulwark το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ολοκληρώνει έναν επανασχεδιασμό των διαβατηρίων των ΗΠΑ που θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).

Η πρόταση συνδέεται με την ιστορική επέτειο των 250 χρόνων από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (4 Ιουλίου 1776), ένα γεγονός που γιορτάζεται υπό τον θεσμικό τίτλο «America 250» (Semiquincentennial), και ίσως περιλαμβάνει μια περιορισμένη έκδοση 25.000 διαβατηρίων.

Τα προσχέδια φέρονται να τοποθετούν το πορτρέτο (υδατογράφημα) και την υπογραφή του Τραμπ μέσα στο διαβατήριο, αντικαθιστώντας τα παραδοσιακά σύμβολα.

Οι ειδικοί λένε ότι αυτό θα ήταν πρωτοφανές, καθώς τα σύγχρονα διαβατήρια δεν απεικονίζουν εν ενεργεία προέδρους ή αρχηγούς κρατών.

Το σχέδιο εξακολουθεί να εκκρεμεί τελική έγκριση, και οι επίσημες δηλώσεις δεν έχουν επιβεβαιώσει εάν η εικόνα του Τραμπ θα συμπεριληφθεί.

Με εξαίρεση μια εικόνα του Όρους Ράσμορ στη Νότια Ντακότα των ΗΠΑ, όπου είναι λαξευμένα στο βράχο τα πρόσωπα τεσσάρων εμβληματικών Αμερικανών προέδρων: του Τζορτζ Ουάσινγκτον, του Τόμας Τζέφερσον, του Θίοντορ Ρούζβελτ και του Αβραάμ Λίνκολν, κανένα πορτρέτο προέδρου δεν εμφανίζεται στο τρέχον σχέδιο αμερικανικού διαβατηρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.