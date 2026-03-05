Λογαριασμός
Βομβαρδιστικά Β-52 έπληξαν θέσεις εκτόξευσης πυραύλων στο Ιράν - Δείτε βίντεο από την απογείωσή τους

Αμερικάνικα βομβαρδιστικά B-52 έπληξαν θέσεις εκτόξευσης πυραύλων στο Ιράν - Χτύπησαν ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους και θέσεις ελέγχου

B-52

Αμερικάνικα βομβαρδιστικά B-52 έπληξαν θέσεις εκτόξευσης πυραύλων στο Ιράν, χτυπώντας ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους και θέσεις διοίκησης και ελέγχου.

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Δείτε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η CENTCOM από τη στιγμή της απογείωσής τους:

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή ΗΠΑ Ιράν
