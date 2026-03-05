Αμερικάνικα βομβαρδιστικά B-52 έπληξαν θέσεις εκτόξευσης πυραύλων στο Ιράν, χτυπώντας ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους και θέσεις διοίκησης και ελέγχου.

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Δείτε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η CENTCOM από τη στιγμή της απογείωσής τους:

American airpower remains unmatched. The B-52 Stratofortress has been utilized in every major conflict since 1965. During the first 100 hours of Operation Epic Fury, B-52s struck Iranian ballistic missile and command and control posts. pic.twitter.com/zhSqgA4m37 — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 5, 2026

