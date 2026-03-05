Ρούτε: Ο Τραμπ είναι άξιος επαίνου

Ως άξιο επαίνου, χαρακτηρίζει ο Γενικός Γραμματέας του NATO, Μαρκ Ρούτε, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλτ Τραμπ, όσον αφορά τις ηγετικές ικανότητές του.

Σε συνέντευξή του στο Reuters, ο Ρούτε τόνισε ότι αντιλαμβάνεται τις επικρίσεις όσον αφορά το γεγονός πως συχνά εκφράζεται υπερβολικά θετικά για τον πλανητάρχη, αλλά πρεσβεύει ότι ο ρόλος του καθοριστικός για τη συμμαχία.

«Ακούω την κριτική, προφανώς. Δεν είμαι κουφός», δήλωσε από τα κεντρικά γραφεία του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ολλανδίας επιλέχθηκε για τη θέση του γενικού γραμματέα της συμμαχίας εν μέρει λόγω της καλής προσωπικής σχέσης που διατηρεί με τον Τραμπ. Σύμφωνα με διπλωμάτες, η σχέση αυτή βοήθησε να διατηρηθεί η συνοχή του ΝΑΤΟ παρά την κριτική που έχει ασκήσει κατά καιρούς ο Αμερικανός πρόεδρος προς τη συμμαχία και τα κράτη-μέλη της.

Ωστόσο, ορισμένοι αξιωματούχοι και αναλυτές κατηγορούν τον Ρούτε ότι υπερβάλλει με τους επαίνους προς τον Τραμπ, κάτι που –όπως λένε– υποβαθμίζει την ευρωπαϊκή αυτονομία στην άμυνα.

Ο Ρούτε δήλωσε πως υποστηρίζει τη στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, χαρακτηρίζοντάς την «αποφασιστική ενέργεια» για την εξουδετέρωση των απειλών της Τεχεράνης που εξάγει τρομοκρατία και αστάθεια.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Τραμπ συνέβαλε σημαντικά στο να συμφωνήσουν οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ σε νέο στόχο αμυντικών δαπανών ύψους 5% του ΑΕΠ – εκ των οποίων 3,5% για βασική άμυνα και 1,5% για ευρύτερες δαπάνες ασφάλειας. Ο προηγούμενος στόχος της συμμαχίας ήταν 2% του ΑΕΠ για άμυνα.

Ο Γενικός Γραμματέας του NATO αναφέρθηκε επίσης και στην ένταση που υπήρξε μεταξύ της κυβέρνησης των ΗΠΑ και της Ισπανίας αφού ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε πρόσφατα με πλήρες εμπορικό εμπάργκο τη Μαδρίτη, μετά την άρνηση της ισπανικής κυβέρνησης να επιτρέψει τη χρήση αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο έδαφός της για επιχειρήσεις.

Παρά τη διαμάχη, ο Ρούτε επαίνεσε τη συμβολή της Ισπανίας στο ΝΑΤΟ και τις διεθνείς αποστολές της συμμαχίας.

«Οι ισπανικές δυνάμεις συμμετέχουν σε πολλές αποστολές και πρωτοβουλίες του ΝΑΤΟ. Θέλω πραγματικά να τους συγχαρώ γι’ αυτό», δήλωσε.

Όταν ρωτήθηκε αν έχει μεσολαβήσει μεταξύ Τραμπ και Σάντσεθ ώστε να «πέσουν οι τόνοι», απάντησε ότι προτιμά να παραμένει διακριτικός όταν υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ συμμάχων, ώστε να μπορεί –αν χρειαστεί– να συμβάλει στην αποκλιμάκωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.