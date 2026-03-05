The Economist: Ιρανοί στρατιώτες και μέλη των Φρουρών της Επανάστασης δεν εμφανίζονται για υπηρεσία

ΗΠΑ και Ισραήλ κλιμακώνουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν καθώς εκτιμούν ότι το καθεστώς εμφανίζει σημάδια αποδυνάμωσης, με τις επιθέσεις της Τεχεράνης να έχουν μειωθεί αισθητά από την έναρξη του πολέμου.

Ωστόσο, όπως αναφέρει ο The Economist, ίσως ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι, σύμφωνα με πηγές των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών, υπάρχουν ενδείξεις ότι Ιρανοί στρατιώτες, αστυνομικοί και μέλη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης δεν εμφανίζονται για υπηρεσία.

Ο στρατηγός Τζον Κέιν δήλωσε ότι οι εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν έχουν μειωθεί κατά 86% σε σχέση με την πρώτη ημέρα του πολέμου, ενώ μόνο μεταξύ 3 και 4 Μαρτίου σημειώθηκε πτώση 23%. Οι επιθέσεις με drones, πρόσθεσε, έχουν μειωθεί κατά 73%.

Ωστόσο, η στρατιωτική φθορά, όπως σημειώνει ο Economist, όσο συντριπτική και αποτελεσματική κι αν είναι, δεν εγγυάται απαραίτητα την κατάρρευση του καθεστώτος, που αποτελεί βασικό πολεμικό στόχο του Ισραήλ και έναν από τους διαρκώς μεταβαλλόμενους στόχους του Ντόναλντ Τραμπ.



