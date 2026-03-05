Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν-Μακρόν: Ζητά αυξημένη συνεργασία με ΝΑΤΟ η Άγκυρα

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Οι ηγέτες συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Γαλλίας, τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και στην ανατολική Μεσόγειο, καθώς και περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Ιράν, εκφράζοντας τη λύπη του για τους θανάτους αμάχων και ανησυχία για την πιθανή αύξησή τους, καθώς και ότι η εξάπλωση των συγκρούσεων στην περιοχή είναι απαράδεκτη.

Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η παρατεταμένη σύγκρουση στο Ιράν θα αποτελούσε πηγή αστάθειας τόσο για την περιοχή όσο και για τον κόσμο, και ότι η Τουρκία καταβάλλει εντατικές προσπάθειες για την ενίσχυση του διπλωματικού εδάφους και την επιστροφή στις διαπραγματεύσεις.

Δήλωσε επίσης ότι οι διαδικασίες σύγκρουσης απαιτούν αυξημένη αμυντική συνεργασία μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ, και ότι είναι σημαντικό να επιταχυνθούν τα κοινά βήματα που έχουν καθυστερήσει εδώ και καιρό στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Πηγή: skai.gr

