Στάρμερ: Οι βάσεις μας στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από αμερικανικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι το πλήγμα στη βάση στην Κύπρο δεν ήταν αντίδραση σε οποιαδήποτε απόφαση έχει λάβει το Ηνωμένο Βασίλειο. «Οι βάσεις μας στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από αμερικανικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη», πρόσθεσε ο Στάρμερ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός σημείωσε επίσης ότι «θα συνεχίσουμε τις αμυντικές ενέργειες στην περιοχή».

«Η στάση του Ιράν γίνεται όλο και πιο απερίσκεπτη. Οι εταίροι του Κόλπου μας ζήτησαν να κάνουμε περισσότερα για να τους υπερασπιστούμε», συνέχισε ο Στάρμερ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετείχε στις αρχικές επιθέσεις κατά του Ιράν και χαρακτήρισε την απόφαση αυτή «σκόπιμη».

Δήλωσε επίσης ότι η καλύτερη επιλογή τώρα είναι μια «διαπραγματευτική λύση», στην οποία το Ιράν θα συμφωνήσει να εγκαταλείψει «οποιαδήποτε φιλοδοξία» για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και θα τερματίσει «τις αποσταθεροποιητικές του δραστηριότητες» σε ολόκληρη την περιοχή.

Ο Στάρμερ σημείωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «εξέφρασε τη διαφωνία του» με την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να μην εμπλακεί αρχικά. «Ωστόσο, είναι καθήκον μου να κρίνω τι είναι προς το εθνικό συμφέρον της Βρετανίας», συνέχισε ο Στάρμερ, δηλώνοντας ότι παραμένει πιστός στις επιλογές του.

Ακόμη, είπε ότι το Ιράν έχει επιτεθεί σε ολόκληρη την περιοχή και έχει εκτοξεύσει «εκατοντάδες πυραύλους και χιλιάδες drones σε χώρες που δεν το έχουν επιτεθεί». Δήλωσε ότι υπάρχουν περίπου 300.000 Βρετανοί πολίτες στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων κατοίκων, οικογενειών που βρίσκονται σε διακοπές.

Ο Στάρμερ ανέφερε επίσης ότι το Ιράν έχει χτυπήσει αεροδρόμια και ξενοδοχεία όπου διαμένουν Βρετανοί πολίτες. «Είναι πολύ ανησυχητικό για ολόκληρο το κοινοβούλιο και ολόκληρη τη χώρα».

Ανέφερε στη συνέχεια ότι οι ΗΠΑ έχουν ζητήσει άδεια να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για να μπορέσουν να αναχαιτίζουν τους ιρανικούς πυραύλους.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι δέχτηκε αυτό το νέο αίτημα «προκειμένου να αποτρέψει το Ιράν από το να εκτοξεύσει πυραύλους σε ολόκληρη την περιοχή» και να σκοτώνει αμάχους.

Τόνισε, ωστόσο, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει στις επιθετικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι η Γαλλία και η Γερμανία είναι επίσης διατεθειμένες να επιτρέψουν τη δράση των ΗΠΑ στις βάσεις τους, προκειμένου να καταστραφεί η ικανότητα εκτόξευσης πυραύλων του Ιράν.

Ο Στάρμερ ανέφερε ότι μόνο κατά το τελευταίο έτος το Ιράν έχει υποστηρίξει περισσότερες από 20 δυνητικά θανατηφόρες επιθέσεις στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου, προσθέτοντας ότι «τις έχουμε αποτρέψει όλες». Είπε ότι είναι «σαφές ότι δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί στο ιρανικό καθεστώς να αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Ο Στάρμερ πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση ζητά από «όλους τους Βρετανούς πολίτες στην περιοχή να δηλώσουν την παρουσία τους, ώστε να μπορέσουμε να τους παρέχουμε την καλύτερη δυνατή υποστήριξη».

«Αυτή η κυβέρνηση δεν πιστεύει στην αλλαγή καθεστώτος από αέρος», πρόσθεσε ο Στάρμερ.

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ακόμη ότι δεν θα δεχτεί την εμπλοκή σε στρατιωτική δράση χωρίς «νόμιμη βάση». «Όταν το στρατιωτικό μας προσωπικό αναλαμβάνει δράση θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του, είναι καθήκον μας, καθήκον μου, να διασφαλίσουμε ότι έχει νόμιμη βάση». «Τα μαθήματα της ιστορίας μας έχουν διδάξει ότι είναι σημαντικό όταν λαμβάνουμε αποφάσεις όπως αυτή, να διαπιστώνουμε ότι υπάρχει νόμιμη βάση για ό,τι κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Αυτό είναι ένα από τα μαθήματα από το Ιράκ, και ότι υπάρχει ένα βιώσιμο σχέδιο μεθοδευμένο με στόχο που μπορεί να επιτευχθεί ή έχει βιώσιμη προοπτική να επιτευχθεί. Αυτή είναι η αρχή που εφάρμοσα στις αποφάσεις που έλαβα το Σαββατοκύριακο.»

