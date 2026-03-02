ΗΠΑ: Βομβαρδιστικά B-1 έπληξαν στόχους βαθιά στο Ιράν

Ο αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι χρησιμοποίησε βαριά βομβαρδιστικά B-1 σε νυχτερινά πλήγματα στο Ιράν.

Last night, U.S. B-1 bombers, struck deep inside Iran to degrade Iranian ballistic missile capabilities. As the President stated, "we're going to destroy their missiles and raze their missile industry to the ground." pic.twitter.com/tIkIo5ugWv March 2, 2026

«Χθες το βράδυ, αμερικανικά βομβαρδιστικά B-1 έπληξαν στόχους βαθιά στο εσωτερικό του Ιράν, με σκοπό την αποδυνάμωση των ιρανικών βαλλιστικών πυραυλικών δυνατοτήτων», ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

Η ανάπτυξη των αεροσκαφών B-1 δημοσιοποιήθηκε αρχικά από τον ιδρυτή της Military Air Tracking Alliance, μιας ομάδας περίπου 30 αναλυτών ανοιχτών πηγών που παρακολουθούν και αναλύουν στρατιωτική και κυβερνητική αεροπορική δραστηριότητα.

