ΗΠΑ: Βομβαρδιστικά B-1 έπληξαν στόχους βαθιά στο Ιράν

«Αμερικανικά βομβαρδιστικά B-1 έπληξαν στόχους βαθιά στο εσωτερικό του Ιράν, με σκοπό την αποδυνάμωση των ιρανικών βαλλιστικών πυραυλικών δυνατοτήτων», ανακοίνωσε η CENTCOM

Πόλεμος στο Ιράν

Ο αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι χρησιμοποίησε βαριά βομβαρδιστικά B-1 σε νυχτερινά πλήγματα στο Ιράν.

«Χθες το βράδυ, αμερικανικά βομβαρδιστικά B-1 έπληξαν στόχους βαθιά στο εσωτερικό του Ιράν, με σκοπό την αποδυνάμωση των ιρανικών βαλλιστικών πυραυλικών δυνατοτήτων», ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

Η ανάπτυξη των αεροσκαφών B-1 δημοσιοποιήθηκε αρχικά από τον ιδρυτή της Military Air Tracking Alliance, μιας ομάδας περίπου 30 αναλυτών ανοιχτών πηγών που παρακολουθούν και αναλύουν στρατιωτική και κυβερνητική αεροπορική δραστηριότητα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν
