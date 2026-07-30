Η γενική εισαγγελία της Βολιβίας ανακοίνωσε χθες Τετάρτη την έκδοση νέου εντάλματος σύλληψης σε βάρος του σοσιαλιστή πρώην προέδρου του κράτους των Άνδεων, του Έβο Μοράλες, για τον ρόλο του στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που παρέλυσαν μεγάλο μέρος της χώρας για κάπου πενήντα ημέρες τον Μάιο και τον Ιούνιο.

Το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε στο πλαίσιο έρευνας για τους δεκάδες αποκλεισμούς δρόμων σε σχεδόν όλη τη Βολιβία την περίοδο αυτή, ανέφερε ο γενικός εισαγγελέας Ρόχερ Μαριάκα.

Η έρευνα αφορά καταγγελίες για «ένοπλη εξέγερση» και «τρομοκρατία» που υποβλήθηκαν από συλλογικούς φορείς εργοδοτών και το υπουργείο Εσωτερικών της κυβέρνησης του κεντροδεξιού προέδρου Ροδρίγο Πας.

Πηγή: skai.gr

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