Οι ουκρανικές αρχές κήρυξαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης συναγερμό ενόψει πυραυλικών πληγμάτων των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στο Κίεβο, ενώ ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν αμέσως μετά.

«Συναγερμός για αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο εξαιτίας της απειλής βαλλιστικών (πυραύλων). Πηγαίνετε αμέσως στο πλησιέστερο καταφύγιο και μείνετε εκεί ωσότου περάσει ο κίνδυνος», ανέφερε μέσω Telegram η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Από νωρίς το βράδυ της Τετάρτης, μεγάλες ουρές αυτοκινήτων σχηματίστηκαν σε υπόγειους χώρους στάθμευσης στο Κίεβο, καθώς οι κάτοικοι αναζητούσαν καταφύγιο προκειμένου να προστατευτούν από την επικείμενη μαζική ρωσική επιδρομή.

Long lines of cars formed at underground parking lots in Kyiv as people sought shelter tonight. Metro stations very crowded. pic.twitter.com/XOD8wRVnJb — Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) July 29, 2026

Οι κάτοικοι του Κιέβου κατέκλυσαν τους σταθμούς του μετρό και άλλα υπόγεια σημεία, εν μέσω των προειδοποιήσεων ότι η Ρωσία σχεδιάζει μια μαζική επίθεση στην πόλη.

Kyiv residents are pouring into metro stations, as warnings come that Russia plans a massive attack on the city. pic.twitter.com/T2MWdv7G09 — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) July 29, 2026

Ballistic missiles over Kyiv tonight. This is where the city hides. Not a war movie — another night for millions of Ukrainians#Троєщина #putin #ballistics #Kyiv pic.twitter.com/MLg057YjOu — Jenny Klochko (@JennyKlochko) July 29, 2026

Το Κίεβο δέχθηκε ρωσική πυραυλική επίθεση, με μια «καταιγίδα» πυραύλων Iskander/Tsirkon να εκτοξεύεται εναντίον της πόλης. Πλάνα κατέγραψαν τη στιγμή που αλλεπάλληλες εκρήξεις συγκλόνισαν την ουκρανική πρωτεύουσα, με πυρκαγιές να ξεσπούν σε αρκετές περιοχές και τεράστιες φλόγες και σύννεφα καπνού να υψώνονται στον ουρανό.

A few of the Russian ballistic missile impacts in Kiev earlier. pic.twitter.com/jAFl3riDWk — ayden (@squatsons) July 29, 2026

Kyiv came under Russian missile attack short time ago, with a number of Iskander/Tsirkon missiles launched at the city.



Footage documents the moment when multiple explosions rocked the Ukrainian capital.



In addition to Kyiv, Russian missiles also struck the cities of Kryvyi… pic.twitter.com/NRCUnYVeNX — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) July 29, 2026

Η επίθεση ακολούθησε την προειδοποίηση χθες βράδυ του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι υπήρχε «ισχυρή πιθανότητα» οι ρωσικές δυνάμεις να εξαπολύσουν μαζική επιδρομή κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Οι Ρώσοι προετοίμασαν μαζική επίθεση πριν από μερικές ημέρες, κι υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να γίνει απόψε», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι μέσω X, αξιώνοντας ξανά οι σύμμαχοι της Ουκρανίας να της διαθέσουν πυραύλους για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας που διαθέτει, εν μέσω ελλείψεων.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας κλιμακώνουν τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, που μπορούν να αναχαιτίσουν μόνο τα αμερικανικού σχεδιασμού συστήματα Patriot στο ουκρανικό οπλοστάσιο. Αλλά οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι αντιμέτωπες με έλλειψη πυρομαχικών, κυρίως πυραύλων PAC-3, που οξύνθηκε μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.