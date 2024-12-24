Παρακολουθήστε live το ταξίδι του Άγιου Βασίλη στους ουρανούς - Πώς ξεκίνησε η αγαπημένη παράδοση από ένα λάθος τηλέφωνο

Κάθε παραμονή Χριστουγέννων, η Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας της Βόρειας Αμερικής (NORAD) παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο το ταξίδι του Άγιου Βασίλη στους ουρανούς.

Santa Claus has left the North Pole 🎄!



Watch Santa's journey as he delivers presents to children worldwide with the NORAD Santa Tracker 🎁🎄 https://t.co/KbbwM7t6Ce December 24, 2024

Η λατρεμένη αυτή παράδοση χρονολογείται από το 1955, όταν από τυπογραφικό λάθος σε διαφήμιση πολυκαταστήματος ένα μικρό παιδί τηλεφώνησε σε στρατιωτικό κέντρο διοίκησης του Κολοράντο ζητώντας να μιλήσει στον Άγιο Βασίλη.

Ο συνταγματάρχης της Πολεμικής Αεροπορίας Χάρι Σόουπ, ο οποίος έλαβε την κλήση εκείνο το βράδυ, μπήκε αμέσως στο νόημα και διαβεβαίωσε το παιδί ότι ήταν ο Άγιος Βασίλης. Καθώς οι τηλεφωνικές κλήσεις πλήθαιναν, ο Σόουπ ανέθεσε σε έναν αξιωματικό να συνομιλεί με τα παιδιά και να λύνει τις απορίες τους, ξεκινώντας ένα έθιμο που συνέχισε η NORAD μετά τη δημιουργία της το 1958.

Για δεκαετίες τώρα κάθε χρόνο τέτοια μέρα η NORAD αφήνει για λίγο στην άκρη τα συνηθισμένα της καθήκοντα για να απαντήσει στις ερωτήσεις των παιδιών σχετικά με το ταξίδι του Άγιου Βασίλη και την παράδοση δώρων.

Κάθε χρόνο, τουλάχιστον 100.000 παιδιά τηλεφωνούν στον οργανισμό για να ρωτήσουν για τον Άγιο Βασίλη. Εκατομμύρια άλλοι παρακολουθούν στο Διαδίκτυο το ταξίδι του Άγιου Βασίλη στους μεσημβρινούς της γης.

Μείνετε συντονισμένοι για ενημερώσεις καθώς ακολουθούμε τη μαγική διαδρομή του Άγιου Βασίλη σε όλο τον κόσμο.

Το ταξίδι του Άγιου Βασίλη μπορείτε να το παρακολουθήσετε ΕΔΩ!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.