Πτήση της ελβετικής αεροπορικής εταιρείας Swiss International Air Lines που είχε αναχωρήσει από το Βουκουρέστι με προορισμό τη Ζυρίχη έκανε αναγκαστική προσγείωση στην πόλη Γκρατς της Αυστρίας, λόγω προβλημάτων στον κινητήρα και καπνού στην καμπίνα και το πιλοτήριο, σύμφωνα με τον αερομεταφορέα.

Το αεροπλάνο Airbus A220-300 που αφορά το περιστατικό αυτό που σημειώθηκε χθες, Δευτέρα, μετέφερε 74 επιβάτες και 5 μέλη πληρώματος. Όλοι οι επιβάτες απομακρύνθηκαν από το αεροπλάνο, αναφέρει η Swiss σε ανακοίνωσή της.

Δώδεκα επιβάτες της πτήσης LX1885 έλαβαν ιατρική φροντίδα και ένα μέλος του πληρώματος καμπίνας διακομίσθηκε σε νοσοκομείο με ελικόπτερο, αλλά η κατάστασή τους παραμένει ασαφής.

A Swiss Airbus A220-300 aircraft from Bucharest to Zurich made an emergency landing in Graz owing to Engine issues and smoke detection in both cockpit and cabin on Monday.



All the 74 passengers were evacuated, but 10 of them and 5 crew members were given medical attention as… pic.twitter.com/Z82QhhkFWq — FL360aero (@fl360aero) December 23, 2024

Τα άλλα τέσσερα μέλη του πληρώματος βρίσκονται επίσης υπό ιατρική φροντίδα, προσθέτει η Swiss στην ανακοίνωσή της.

Πτήση έχει προγραμματιστεί να αναχωρήσει από το Γκρατς σήμερα το πρωί για να μεταφέρει τους επιβάτες στη Ζυρίχη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

