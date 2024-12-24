Στο πνεύμα των Χριστουγέννων είναι και η ελληνική κοινότητα στην Κωνσταντινούπολη. Στην Αγία Τριάδα, έχει στηθεί μια μεγάλη φάτνη και ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης μαζί με Έλληνες τραγούδησαν τα κάλαντα live στον αέρα του σταθμού, μπροστά από την εκκλησία.

Στον πάγκο που έστησαν οι Έλληνες, δίπλα από ένα στολισμένο δέντρο υπάρχει ζεστό κρασί, κουραμπιέδες, μελομακάρονα για τους περαστικούς.

Δείτε βίντεο από την γιορτινή Κωνσταντινούπολη:

Πηγή: skai.gr

