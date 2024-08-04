Κάποιοι φεύγουν γιατί φοβούνται έναν ολοκληρωτικό πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, άλλων οι πτήσεις ακυρώθηκαν η μία μετά την άλλη: στο αεροδρόμιο της Βηρυτού οι επιβάτες περιμένουν επί ώρες, με έκδηλη ανησυχία για την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

«Δεν σκόπευα να φύγω. Ήθελα να περάσω όλο το καλοκαίρι στον Λίβανο και μετά να επιστρέψω στη Γαλλία για δουλειά», είπε η Ζοέλ Σφέιρ, που περιμένει στην ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα αναχωρήσεων. Αλλά «η πτήση μου ματαιώθηκε και αναγκάστηκα να κλείσω άλλο εισιτήριο για σήμερα», είπε η νεαρή Λιβανέζα. Όπως και πολλοί συμπατριώτες της που εργάζονται ή σπουδάζουν στο εξωτερικό, η Σφέιρ επωφελήθηκε από τις καλοκαιρινές διακοπές για να επισκεφθεί τους συγγενείς και τους φίλους της που παραμένουν στη χώρα. Όμως μετά τη δολοφονία, την περασμένη Τετάρτη, του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη και το ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό, μία ημέρα νωρίτερα, από το οποίο σκοτώθηκε ο στρατιωτικός ηγέτης της Χεζμπολάχ Φουάντ Σουκρ, πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως η Lufthansa και η Air France ανέστειλαν τα δρομολόγιά τους από και προς τη Βηρυτό.

Ταυτόχρονα, μετά τις απειλές για αντίποινα σε βάρος του Ισραήλ, πολλές χώρες (Σουηδία, ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Ιορδανία, Σαουδική Αραβία) κάλεσαν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν τον Λίβανο το συντομότερο δυνατόν.

Εξάλλου, οι μνήμες από τον προηγούμενο πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, το 2006, είναι ακόμη ζωντανές. Εκείνο το καλοκαίρι είχε βομβαρδιστεί το αεροδρόμιο της Βηρυτού.

Στην αίθουσα αναχωρήσεων ολόκληρες οικογένειες, με παιδιά στην αγκαλιά των γονιών τους, παρακολουθούν τις στοίβες με τις αποσκευές τους και τον πίνακα των δρομολογίων – οι περισσότερες πτήσεις έχουν ως προορισμό την Κωνσταντινούπολη, το Αμάν και το Κάιρο.

«Ήμουν στη Συρία αλλά η κατάσταση έγινε λίγο δύσκολη και η πτήση μου, που ήταν προγραμματισμένη για αύριο, ματαιώθηκε. Έτσι, προσπαθώ να φύγω σήμερα, εξήγησε ένας επιβάτης, ο Μόντερ Ράγια.

Η Γκρέτα Μουκάρζελ, η υπεύθυνη ενός ταξιδιωτικού γραφείου κοντά στη Βηρυτό, είπε ότι δέχτηκε «κατακλυσμό τηλεφωνημάτων» από πελάτες που ήθελαν να φύγουν και φοβούνταν ότι θα αποκλειστούν στον Λίβανο. Είναι όμως δύσκολο να βρεθούν θέσεις, επειδή ακυρώθηκαν πολλές πτήσεις και λόγω της αυξημένης ζήτησης, ιδίως προς τις ευρωπαϊκές χώρες, εξήγησε. «Και πολλοί Λιβανέζοι που θα έρχονταν για διακοπές ακύρωσαν τις κρατήσεις τους», πρόσθεσε.

Κοντά στη ζώνη των αφίξεων, που συνήθως αυτήν την περίοδο είναι γεμάτη από κόσμο, ελάχιστοι άνθρωποι περιμένουν να υποδεχτούν τους δικούς τους.

Στον δρόμο προς το αεροδρόμιο, που διασχίζει τα νότια προάστια της Βηρυτού –περιοχή προπύργιο της Χεζμπολάχ– ένα τεράστιο πανό με τις φωτογραφίες του Ισμαήλ Χανίγια και του Φουάντ Σουκρ προειδοποιεί: «Θα εκδικηθούμε».

