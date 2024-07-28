Η Βηρυτός ζήτησε σήμερα τη διενέργεια «διεθνούς έρευνας» για το φονικό χτύπημα στα κατεχόμενα από το Ισραήλ υψίπεδα του Γκολάν με 12 νεκρούς, για το οποίο το Ισραήλ κατηγορεί την Χεζμπολάχ, και προειδοποίησε ότι μια ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο θα μπορούσε να προκαλέσει περιφερειακή ανάφλεξη.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, επίθεση με ρουκέτα από τον Λίβανο σε γήπεδο ποδοσφαίρου στην πόλη Ματζάλ Σαμς σκότωσε 12 παιδιά και εφήβους ηλικίας 10 έως 16 ετών χθες Σάββατο και τραυμάτισε άλλους περίπου 30 ενώ ένας ακόμη 13χρονος αγνοείται.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, επρόκειτο για έναν ιρανικής κατασκευής πύραυλο Falaq-1 , ο οποίος έφερε κεφαλή 53 κιλών.

Η Χεζμπολάχ, η οποία αρνείται ότι ευθύνεται για την επίθεση, είναι η μόνη που έχει τέτοιους πυραύλους, δήλωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

Σε ανακοίνωσή του που κυκλοφόρησε από το επίσημο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ANI), ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου Αμπντάλα Μπου Χαμπίμπ ζήτησε τη«διεξαγωγή διεθνούς έρευνας ή διεξαγωγή συνεδρίασης της τριμερούς επιτροπής μέσω της UNIFIL για να μάθουμε την αλήθεια» σχετικά με αυτήν την επίθεση.

Η τριμερής επιτροπή συγκεντρώνει στρατιωτικούς αξιωματούχους από τον Λίβανο και το Ισραήλ, τεχνικά σε εμπόλεμη κατάσταση, και εκπροσώπους της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών που έχουν αναπτυχθεί στο νότιο Λίβανο.

Ο υπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο η ισχυρή Χεζμπολάχ, η οποία κυριαρχεί στην πολιτική ζωή στον Λίβανο, να είχε στοχοθετήσει αμάχους, διαβεβαιώνοντας ότι έχει στοχοποιήσει μόνο «στρατιωτικές» θέσεις από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η επίθεση θα μπορούσε «να έχει πραγματοποιηθεί από άλλες οργανώσεις» ή ότι μπορεί να είναι «λάθος του Ισραήλ ή ακόμη και λάθος της Χεζμπολάχ».

Ο υπουργός ζήτησε να εφαρμοστεί και από τα δύο μέρη η απόφαση 1701 του ΟΗΕ, που εγκρίθηκε μετά τον πόλεμο του 2006 μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, ορίζοντας ότι μόνο ο λιβανέζικος στρατός και η UNIFIL θα πρέπει να αναπτυχθούν στο νότο του Λιβάνου.

«Μια επίθεση μεγάλης κλίμακας στον Λίβανο θα οδηγήσει στην επιδείνωση της κατάστασης στην περιοχή και θα προκαλέσει έναν περιφερειακό πόλεμο», προειδοποίησε, ενώ το Ισραήλ απείλησε να κάνει τη Χεζμπολάχ να πληρώσει «υψηλό τίμημα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

