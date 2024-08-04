Γερμανία: Χρηματοδοτικό κενό πέντε δισεκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό του 2025

Για χρηματοδοτικό κενό ύψους πέντε δισεκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό του 2025 έκανε λόγο ο ομοσπονδιακός υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Κρίστιαν Λίντνερ και εξέφρασε την πεποίθηση ότι μπορεί να καλυφθεί εγκαίρως. Έκανε ωστόσο λόγο για απειλή προς το "φρένο χρέους".

Στην καθιερωμένη «θερινή» συνέντευξή του στο δεύτερο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF, ο κ. Λίντνερ απέρριψε την κατηγορία ότι ο ίδιος άνοιξε εκ νέου την συζήτηση για ζητήματα επί των οποίων είχε ήδη επιτευχθεί συμφωνία στο πλαίσιο του κυβερνητικού συνασπισμού. Αντιθέτως, τόνισε, είχε συμφωνηθεί ειδικοί εμπειρογνώμονες να εξετάσουν ορισμένα σημεία και τώρα εκφράζουν την ανησυχία τους, ειδικά σχετικά με την συνταγματικότητα επιδοτήσεων που προορίζονται για τους Γερμανικούς Σιδηροδρόμους (DB) και τους αυτοκινητοδρόμους. Δεδομένου ότι δεν είναι σαφές εάν μπορούν να χρηματοδοτηθούν, οι ειδικοί εκτιμούν ότι είναι πιθανόν να κινδυνεύσει το «φρένο χρέους». Το υπουργείο Οικονομικών καταλήγει έπειτα από αυτό στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να γίνει επαναδιαπραγμάτευση των συγκεκριμένων δαπανών μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων και αναμένει τις προτάσεις των Πρασίνων για την εξοικονόμηση πόρων. Ο κ. Λίντνερ διαβεβαίωσε πάντως ότι «δεν θα υπάρξουν αυξήσεις φόρων για την εργατική μεσαία τάξη».

Η αντιπολίτευση από την πλευρά της ζητά περικοπές στα κοινωνικά επιδόματα. Ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) Τόρστεν Φράι δήλωσε στην «Rheinische Post» ότι «είναι προφανές σε ποιους τομείς θα πρέπει να γίνουν περικοπές» και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στα επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας και στην παροχή αναπτυξιακής βοήθειας προς το εξωτερικό. Ο κ. Φράι προειδοποίησε ότι οι επενδυτικές δαπάνες είναι πολύ χαμηλές και ταυτόχρονα οι καταναλωτικές πολύ υψηλές. «Αυτό θα πρέπει να αλλάξει, αν δεν θέλουμε να διακινδυνεύσουμε να μείνει η Γερμανία κι άλλο πίσω ως τόπος επιχειρηματικότητας», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.