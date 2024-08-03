Η γαλλική αεροπορική εταιρία Air France ανακοίνωσε σήμερα ότι τόσο η ίδια, όσο και η συνεργαζόμενη αεροπορική εταιρία Transavia αναστέλλουν περαιτέρω τις πτήσεις μεταξύ του Παρισιού και της Βηρυτού τουλάχιστον μέχρι την 6η Αυγούστου, με δεδομένη την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Οι αεροπορικές εταιρίες αποφεύγουν τον εναέριο χώρο του Ιράν και του Λιβάνου ακυρώνοντας τις πτήσεις τους προς το Ισραήλ και το Λίβανο, καθώς μεγαλώνουν οι ανησυχίες για το ενδεχόμενο μιας περιφερειακής πολεμικής σύγκρουσης, μετά την εξουδετέρωση ηγετικών στελεχών των τρομοκρατικών οργανώσεων Χαμάς και Χεζμπολάχ.

Η Air France ανέστειλε τις πτήσεις της μεταξύ του Παρισιού και της Βηρυτού την περασμένη Δευτέρα, δύο ημέρες μετά από έναν βομβαρδισμό που έπληξε τα Υψώματα του Γκολάν που ελέγχονται από το Ισραήλ, με συνέπεια το θάνατο 12 παιδιών και εφήβων.

Για την επίθεση αυτή, τόσο το Ισραήλ, όσο και οι ΗΠΑ κατηγορούν την Χεζμπολάχ.

Η αρχική αναστολή των πτήσεων ίσχυε μέχρι σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

