Η αναστολή πτήσεων της Air France και της Transavia προς της Βηρυτό παρατάθηκε εκ νέου έως και την Κυριακή 11 Αυγούστου, λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης στον Λίβανο, όπως επιβεβαίωσαν σήμερα οι δύο αεροπορικές εταιρίες στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η επανάληψη των δραστηριοτήτων –που διεκόπησαν στις 29 Ιουλίου λόγω της «κατάστασης ασφαλείας στη Μέση Ανατολή»-- θα εξαρτηθεί από «μια νέα αξιολόγηση της κατάσταση στην περιοχή», αναφέρεται σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε χθες βράδυ στην ιστοσελίδα της Air France.

Η αναστολή αυτή αφορά και τις «δύο κατευθύνσεις» στη σύνδεση μεταξύ του αεροδρομίου Παρίσι-Σαρλ ντε Γκολ και Βηρυτού, δήλωσε η Air France στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η Air France επαναλαμβάνει ότι η ασφάλεια των πελατών και των πληρωμάτων της είναι η απόλυτη προτεραιότητά της», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Αρκετές άλλες αεροπορικές εταιρίες έχουν αναστείλει τις πτήσεις τους προς την λιβανική πρωτεύουσα, εν μέσω φόβων για στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Αντίθετα, η Air France «συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά» μεταξύ Γαλλίας και Τελ Αβίβ, δήλωσε η εταιρία, ενώ άλλοι διεθνείς αερομεταφορείς, όπως η γερμανική Lufthansa και η ιταλική ITA, ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι αναστέλλουν τα δρομολόγια προς το Τελ Αβίβ για αρκετές ημέρες.

Πηγή: skai.gr

