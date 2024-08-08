Οι αρχές εντόπισαν υλικό της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος και της Αλ Κάιντα στο σπίτι του δεύτερου υπόπτου για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης στις συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ στην Αυστρία, σύμφωνα με το Associated Press.

Δεν αναζητούνται άλλοι ύποπτοι μετά τη σύλληψη των δύο, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Γκέρχαρντ Κάρνερ την Πέμπτη στη Βιέννη. «Η κατάσταση ήταν σοβαρή, η κατάσταση είναι σοβαρή. Αλλά μπορούμε επίσης να πούμε: Αποφεύχθηκε μια τραγωδία», είπε.

Οι αυστριακές αρχές ασφαλείας δήλωσαν ότι ο δεύτερος ύποπτος, ένας 17χρονος Αυστριακός υπήκοος με τουρκική και κροατική καταγωγή, συνελήφθη από ειδικές αστυνομικές δυνάμεις κοντά στο στάδιο όπου υποτίθεται ότι θα πραγματοποιούνταν οι συναυλίες αυτή την εβδομάδα. Νωρίτερα είχε συλληφθεί ένας 19χρονος Αυστριακός με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία. Τα ονόματα των υπόπτων δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα σύμφωνα με τους αυστριακούς νόμους περί απορρήτου.

Οι αξιωματούχοι ασφαλείας της Αυστρίας ανέφεραν ότι οι δύο νεαροί ήθελαν να διαπράξουν επίθεση έξω από το γήπεδο, σκοτώνοντας όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους χρησιμοποιώντας μαχαίρια ή αυτοσχέδια εκρηκτικά.

Επίσης, σε συνέντευξη Τύπου στη Βιέννη είπαν ότι ο βασικός ύποπτος, ένας 19χρονος, ομολόγησε πλήρως τα σχέδια επίθεσης του. Είπαν ότι «είναι ξεκάθαρα ριζοσπαστικοποιημένος προς την κατεύθυνση του Ισλαμικού Κράτους και πιστεύει ότι είναι σωστό να σκοτώνονται άπιστοι».

Ο δεύτερος ύποπτος προσλήφθηκε πριν από λίγες ημέρες σε εταιρεία εγκαταστάσεων που παρείχε υπηρεσίες στον χώρο κατά τη διάρκεια των συναυλιών.

Οι αρχές είπαν ότι βρήκαν εκτενές υλικό που σχετίζεται με την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος και την Αλ Κάιντα στο σπίτι του.



Αποφασισμένος να χτυπήσει ο πρώτος ύποπτος

Αποφασισμένος να χτυπήσει φέρεται να ήταν ο ύποπτος που συνελήφθη για πιθανή τρομοκρατική επίθεση στις συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ, καθώς οι αυστριακές αρχές ανακάλυψαν χημικές ουσίες στη διάρκεια έρευνας στην κατοικία του, γεγονός που καταδεικνύει ότι είχε προχωρήσει στον σχεδιασμό.

Ο 19χρονος, με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία, θεωρείται ο κύριος ύποπτος, ενώ είχε στενό συνεργάτη τον 17χρονο Αυστριακό με καταγωγή από την Τουρκία και την Κροατία, δήλωσε ο γενικός διευθυντής δημόσιας ασφάλειας Φρανκζ Ρουφ.

Οι τρεις συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη, τις οποίες αναμένονταν να παρακολουθήσουν 195.000 άτομα, ακυρώθηκαν αργά την Τετάρτη, αφού οι αρχές αποκάλυψαν ότι υπήρχε προγραμματισμένη τρομοκρατική επίθεση. Η αστυνομία έχει συλλάβει τρεις ύποπτους με την κατηγορία ότι σχεδίαζαν επιθέσεις σε συναυλίες.

Οι έρευνες στο σπίτι του κύριου υπόπτου στην πόλη Ternitz κοντά στα ουγγρικά σύνορα έδειξαν «συγκεκριμένες προπαρασκευαστικές ενέργειες», είπε ο Ρουφ επισημαίνοντας ότι οι αρχές κατάσχεσαν χημικές ουσίες και συσκευές.

Η εφημερίδα Kurier, επικαλούμενη πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση, ανέφερε ότι ο ύποπτος είχε κλέψει τα χημικά από τον χώρο εργασίας του και είχε κατασκευάσει μια βόμβα.

Η εφημερίδα ανέφερε, επίσης, ότι ο 19χρονος είχε σχεδιάσει να πέσει με αυτοκίνητο πάνω στο πλήθος που θα ήταν συγκεντρωμένο έξω από το γήπεδο, ενώ στην επίθεση ενδεχομένως να χρησιμοποιούσε και μαχαίρια.

Οι συναυλίες επρόκειτο να αποτελέσουν μέρος της περιοδείας Eras Tour της Αμερικανίδας τραγουδίστριας, η οποία ξεκίνησε στις 17 Μαρτίου 2023, στο Glendale της Αριζόνα των ΗΠΑ και πρόκειται να ολοκληρωθεί στις 8 Δεκεμβρίου 2024, στο Βανκούβερ του Καναδά.

Η 34χρονη Σουίφτ δεν έχει σχολιάσει ακόμη τις ακυρώσεις στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram που έχει 283 εκατομμύρια ακόλουθους.



Πηγή: skai.gr

