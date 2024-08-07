Ο μεγαλύτερος όμιλος αερομεταφορών στην Ευρώπη, η Lufthansa, ανακοίνωσε σήμερα ότι παρατείνει την αναστολή χρήσης του ιρανικού και του ιρακινού εναέριου χώρου έως και τις 13 Αυγούστου.
Η αρχική αναστολη είχε ισχύ ως τις 7ης Αυγούστου, εν μέσω ανησυχιών για ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.
Ο γερμανικός όμιλος πρόσθεσε ότι παρατείνει μέχρι και την 13η Αυγούστου την αναστολή των πτήσεών του προς το Τελ Αβίβ, την Τεχεράνη, τη Βηρυτό, το Αμάν και την Αρμπίλ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
