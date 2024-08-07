Λογαριασμός
Η Lufthansa παρατείνει την αναστολή χρήσης του ιρανικού και του ιρακινού εναέριου χώρου

Παράταση μέχρι και την 13η Αυγούστου για την αναστολή των πτήσεων προς το Τελ Αβίβ, την Τεχεράνη, τη Βηρυτό, το Αμάν και την Αρμπίλ

Lufthansa

Ο μεγαλύτερος όμιλος αερομεταφορών στην Ευρώπη, η Lufthansa, ανακοίνωσε σήμερα ότι παρατείνει την αναστολή χρήσης του ιρανικού και του ιρακινού εναέριου χώρου έως και τις 13 Αυγούστου.

Η αρχική αναστολη είχε ισχύ ως τις 7ης Αυγούστου, εν μέσω ανησυχιών για ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Ο γερμανικός όμιλος πρόσθεσε ότι παρατείνει μέχρι και την 13η Αυγούστου την αναστολή των πτήσεών του προς το Τελ Αβίβ, την Τεχεράνη, τη Βηρυτό, το Αμάν και την Αρμπίλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Ιράν Ιράκ Lufthansa
