Ο μεγαλύτερος όμιλος αερομεταφορών στην Ευρώπη, η Lufthansa, ανακοίνωσε σήμερα ότι παρατείνει την αναστολή χρήσης του ιρανικού και του ιρακινού εναέριου χώρου έως και τις 13 Αυγούστου.

Η αρχική αναστολη είχε ισχύ ως τις 7ης Αυγούστου, εν μέσω ανησυχιών για ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Ο γερμανικός όμιλος πρόσθεσε ότι παρατείνει μέχρι και την 13η Αυγούστου την αναστολή των πτήσεών του προς το Τελ Αβίβ, την Τεχεράνη, τη Βηρυτό, το Αμάν και την Αρμπίλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

