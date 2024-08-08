Μοχάμεντ Γιουνούς: Ο «τραπεζίτης των φτωχών» έφτασε το Μπανγκλαντές

Ο Μοχάμεντ Γιουνούς επέστρεψε στην Ντάκα, όπου θα αναλάβει την ηγεσία της προσωρινής κυβέρνησης που θα οδηγήσει το Μπανγκλαντές σε εκλογές, μετά την εκδίωξη της πρωθυπουργού Σέιχ Χασίνα.

«Το Μπανγκλαντές δημιούργησε μία νέα ημέρα νίκης. Το Μπανγκλαντές ζει μια δεύτερη ανεξαρτησία» δήλωσε στους υποστηρικτές του και στους δημοσιογράφους μετά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο της Ντάκα χαιρετίζοντας την «ένδοξη ημέρα».

Ο βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης 84χρονος οικονομολόγος, ο «τραπεζίτης των φτωχών», επιστρέφει στη χώρα του από την εξορία έπειτα από τις βίαιες αντικυβερνητικές ταραχές που προκάλεσαν τον θάνατο 400 ανθρώπων και την παραίτηση και φυγή της Σέιχ Χασίνα.

Θα ορκισθεί εντός της ημέρας σε τελετή παρουσία 100 ανθρώπων, σύμφωνα με ανακοίνωση του αρχηγού του στρατού, του στρατηγού Γουάκερ-Ουζ-Ζαμάν, ο οποίος δήλωσε από τηλεοράσεως ότι είναι βέβαιος πως ο Μοχάμεντ Γιουνούς θα είναι σε θέση να φέρει εις πέρας μία δημοκρατική διαδικασία σε όφελος του πληθυσμού.

Ο Μοχάμεντ Γιουνούς απηύθυνε έκκληση για ηρεμία στους συμπατριώτες του. «Σας ζητώ να αποφύγετε κάθε μορφή βίας ... να είστε έτοιμοι να οικοδομήσουμε τη χώρα».

Υποσχέθηκε σε συνέντευξή του στο περιοδικό The Economist ότι θα κάνει τα πάντα για την οργάνωση ελεύθερων και δίκαιων εκλογών τους προσεχείς μήνες. «Αλλά θα πρέπει οι νέοι να μην γίνουν εμμονικοί με το ξεκαθάρισμα λογαριασμών, όπως έχουν κάνει πολλές από τις προηγούμενες κυβερνήσεις μας».

«Πάντοτε κρατούσα σε απόσταση την πολιτική...Αλλά σήμερα, αν πρέπει να αναλάβω δράση για το Μπανγκλαντές, την χώρα μου, και για το θάρρος του λαού μου, τότε θα το κάνω», δήλωσε στο AFP ο Μουχάμαντ Γιουνούς λίγο πριν από την επιστροφή του επαναλαμβάνοντας ότι αποτελεί χρέος η οργάνωση ελεύθερων εκλογών.

Πηγή: skai.gr

