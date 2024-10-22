Εκλογές ΗΠΑ: Τα ρωσικά κρατικά ΜΜΕ κολακεύουν τον Τραμπ

Ρώσοι αξιωματούχοι με πρώτο τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν λένε ότι δεν κάνει διαφορά για τη Μόσχα ποιος θα κερδίσει τον Λευκό Οίκο στις 5 Νοεμβρίου. Ωστόσο, όποιος παρακολουθεί την κάλυψη από τα καθοδηγούμενα από το Κρεμλίνο μέσα ενημέρωσης των εκλογών στις ΗΠΑ, θα κατέληγε στο συμπέρασμα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο ευνοούμενός τους.

Το κυριότερο ειδησεογραφικό πρόγραμμα του κρατικού δικτύου Channel One προέβαλε αυτόν τον μήνα ένα βίντεο με τον δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ και τον τηλεοπτικό παρουσιαστή Τάκερ Κάρλσον να δυσφημούν την υποψήφια των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις προτού η κάμερα κάνει ζουμ σε μια σειρά σαρδάμ της υποψήφιας.

Η τάση της Χάρις να ξεσπάει σε γέλια, κάτι για το οποίο ο ίδιος ο Πούτιν μίλησε σαρκαστικά τον περασμένο μήνα, προβλήθηκε ιδιαίτερα στα δελτία ειδήσεων και η κρατική τηλεόραση έχει προβάλει ένα απάνθισμα των λιγότερο εύγλωττων δηλώσεών της στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Αντίθετα, το ίδιο πρόγραμμα του Chanel One παρουσίασε τον Τραμπ και τον υποψήφιο αντιπρόεδρό του Τζ. Ντ. Βανς ως αξιόπιστους και με κοινή λογική για τα πάντα, από την πολιτική για τα διεμφυλικά άτομα μέχρι το μεταναστευτικό, οι οποίοι όμως βρίσκονται αντιμέτωποι με κακόβουλες δυνάμεις, όπως μαρτυρούν οι απόπειρες δολοφονίας.

Το Κρεμλίνο λέει πως η επιλογή του ποιος θα γίνει ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ είναι θέμα αποκλειστικά του αμερικανικού λαού και πως θα εργαστεί με όποιον και αν εκλεγεί.

Αρνείται ότι κατευθύνει την κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης, αν και πρώην εργαζόμενοι σε κρατικά ΜΜΕ έχουν μιλήσει δημόσια για εβδομαδιαίες συσκέψεις στο Κρεμλίνο όπου δίνεται καθοδήγηση για διάφορα θέματα.

Η προφανής προτίμηση των κρατικών ΜΜΕ για τον Τραμπ δεν αποτελεί έκπληξη.

Ο Τραμπ υποστηρίζει δημόσια πολύ λιγότερο την Ουκρανία στον πόλεμό της απέναντι στη Ρωσία σε σχέση με τον νυν πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ή τη Χάρις, προκαλώντας φόβους στο Κίεβο ότι θα μπορούσε να χάσει το σημαντικότερο σύμμαχό του αν κερδίσει.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει πλέξει κατ' επανάληψη το εγκώμιο του Πούτιν στη διάρκεια των χρόνων και καυχάται ότι έχει μια καλή σχέση εργασίας μαζί του, κατηγόρησε την περασμένη εβδομάδα τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι συνέβαλε ώστε να ξεκινήσει ο πόλεμος.

Αυτόν τον μήνα αρνήθηκε να επιβεβαιώσει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες μίλησε στον Πούτιν σε διάφορες περιπτώσεις αφότου εγκατέλειψε την εξουσία το 2021 λέγοντας μόνο: «Αν το έκανα, είναι έξυπνο πράγμα».

Η Χάρις, αντίθετα, έχει αποκαλέσει τον Πούτιν «δολοφονικό δικτάτορα», δεσμεύθηκε να συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία και είπε πως ο θάνατος του αντιπολιτευόμενου Αλεξέι Ναβάλνι είναι «μία ακόμη ένδειξη της βαναυσότητας του Πούτιν». Το Κρεμλίνο αρνείται κάθε ανάμιξη στο θάνατο του Ναβάλνι.

Η κρατική τηλεόραση φιλοξενεί συχνά ομιλητές σε τοκ σόου για τη γεωπολιτική σε ζώνες υψηλής ακροαματικότητας που εκφράζουν μια προτίμηση για τον Τραμπ, ακόμα και αν οι λόγοι γι' αυτό ποικίλλουν μερικές φορές.

Ο Αντρέι Σιντόροφ, καθηγητής στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας, δήλωσε σε ένα τοκ σόου της κρατικής τηλεόρασης αυτόν τον μήνα πως ο Τραμπ θα είναι καλύτερος για τη Ρωσία επειδή θα σπείρει τη διχόνοια, κάτι που αποτελεί παλιό όνειρο αντιδυτικών ρωσικών γερακιών -- η διάλυση των Ηνωμένων Πολιτειών διά της εσωτερικής διαμάχης μεταξύ των συνιστωσών πολιτειών της.

«Είμαι υπέρ του Τραμπ, ήμουν πάντα υπέρ του Τραμπ -- είναι καταστροφέας. Αν εκλεγεί... τότε ο εμφύλιος πόλεμος θα είναι πράγματι στην ατζέντα», είπε ο Σιντόροφ, προβλέποντας πως μια νίκη των Δημοκρατικών θα έχει ως αποτέλεσμα τα ίδια «σκ...ά» όπως τώρα.

«[Όμως] ο Τραμπ μπορεί πραγματικά να οδηγήσει τον γεωπολιτικό αντίπαλό μας να καταρρεύσει χωρίς την εκτόξευση κανενός πυραύλου».

Έκθεση των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ το 2017 ανέφερε πως ο Πούτιν κατηύθυνε μια σύνθετη εκστρατεία επιρροής για τη δυσφήμηση της Δημοκρατικής υποψήφιας Χίλαρι Κλίντον και την υποστήριξη στον Τραμπ στην αναμέτρηση για τον Λευκό Οίκο το 2016. Το Κρεμλίνο αρνήθηκε κάθε ανάμιξη και ο Τραμπ αρνήθηκε κάθε συνωμοσία στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις των δύο τωρινών υποψηφίων απέναντι στη Μόσχα, ορισμένοι Ρώσοι αξιωματούχοι --που διανύουν τη χειρότερη περίοδο των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας από την κρίση των πυραύλων της Κούβας το 1962-- εκφράζουν επιφυλάξεις και για τους δύο. Εκλογή της Χάρις, λένε, θα σήμαινε συνέχιση αυτού που η Μόσχα θεωρεί πόλεμο δι' αντιπροσώπων του Μπάιντεν με τη Ρωσία «μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό».

Ο Τραμπ που είχε δημιουργήσει ελπίδες στη Μόσχα για καλύτερες σχέσεις προτού αναλάβει καθήκοντα το 2017, είχε επιβάλει κυρώσεις όταν ήταν στον Λευκό Οίκο παρά τα θερμά λόγια για τον Πούτιν. Στα μάτια της Μόσχας, έμοιαζε εγκλωβισμένος σε μια πολιτική απέναντι στη Ρωσία που είχε καθοριστεί από το ευρύτερο πολιτικό κατεστημένο στις ΗΠΑ.

«Δεν έχω ψευδαισθήσεις. (Όταν ο Τραμπ ήταν πρόεδρος) είχε αρκετές συζητήσεις με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Με υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο μερικές φορές. Ήταν φιλικός», δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ τον Σεπτέμβριο.

«Όμως οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας επιβλήθηκαν υπό τον πρόεδρο Τραμπ σε τακτική βάση. Ως αποτέλεσμα, καταλήξαμε ότι πρέπει να στηριχθούμε στους εαυτούς μας. Δεν θα στηριχθούμε ποτέ σε έναν "καλό τύπο" που θα ανέλθει στον Λευκό Οίκο».

Υψηλόβαθμη ρωσική πηγή δήλωσε ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σε ανώτατο επίπεδο στο Κρεμλίνο σχετικά με τον Τραμπ, όμως επιβεβαίωσε πως ορισμένοι πιστεύουν ότι μια νίκη του Τραμπ μπορεί να μην πάει καλά για τη Μόσχα.

«Κοιτάξτε τι συνέβη την περασμένη φορά που έγινε πρόεδρος. Όλοι έλεγαν πριν ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσιας θα επωφελούνταν, αλλά κατέληξαν να γίνουν ακόμη χειρότερες. Ο Τραμπ λέει πολλά, αλλά δεν κάνει πάντα αυτό που λέει», δήλωσε η πηγή, που αρνήθηκε να κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Η ίδια πηγή εξέφρασε αμφιβολίες αν η φερόμενη απροθυμία του Τραμπ να συνεχίσει τη χρηματοδότηση και τον εξοπλισμό της Ουκρανίας και οι δηλώσεις του ότι θα μπορέσει να τελειώσει τον πόλεμο γρήγορα θα επιβιώσουν των προσπαθειών παρασκηνιακής άσκησης πολιτικής πίεσης (lobbying) από ισχυρές ομάδες των ΗΠΑ που υποστηρίζουν ότι η τύχη της Ουκρανίας είναι υπαρξιακό θέμα για τη Δύση και πως το Κίεβο δεν πρέπει να χάσει.

Μια δεύτερη υψηλόβαθμη πηγή, που μίλησε επίσης υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε πως η Μόσχα δεν περιμένει πολλά είτε από τον έναν είτε από τον άλλον υποψήφιο. Ο Τραμπ ήταν «αρκετά σκληρός» για τη Μόσχα όταν ήταν στην εξουσία, ήταν ανησυχητικά παρορμητικός και είχε σκληρές απόψεις για τη σύμμαχο της Μόσχας, την Κίνα, είπε.

Η πηγή πρόσθεσε πως δεν περιμένει να δει κάποια μεγάλη αλλαγή στις σχέσεις Μόσχας-Ουάσινγκτον όποιος και αν εκλεγεί.

«Ούτε ο Τραμπ ούτε η Χάρις πρόκειται να αλλάξουν θεμελιωδώς τη σχέση με τη Ρωσία Δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια μεγάλη νέα φιλία», είπε η πηγή.

«Η Δύση θεωρεί πως η Ρωσία και η Κίνα είναι τόσο κακές και πως η Δύση είναι τόσο καλή που είναι δύσκολο να δούμε οποιονδήποτε ηγέτη να αλλάζει μια πεποίθηση με την οποία έχει διαποτιστεί η ελίτ της Ουάσινγκτον».

