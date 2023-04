Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας τραγούδησε το American Pie στον Λευκό Οίκο και έγινε viral (βίντεο)

Το ταλέντο του στο τραγούδι ξεδίπλωσε ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας στο επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο, μετά την συνάντηση του με τον Μπάιντεν

Ο Γιουν Σουκ-Γέολ τους άφησε όλους άφωνους όταν πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε το American Pie ενώ οι παρευρισκόμενοι χειροκροτούσαν.

«Δεν είχα ιδέα ότι μπορείς να τραγουδάς» του είπε γελώντας ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος μάλιστα χάρισε στον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του μία κιθάρα του συνθέτη του κλασικού τραγουδιού, Don McLean.

South Korean president Yoon Suk Yeol grabbed a mic and sang the Don Mclean classic “American Pie” to an astonished audience at the White House state dinner.



“I had no damn idea you could sing,” Biden told his counterpart. https://t.co/MIYlQuZvwk pic.twitter.com/uFhJBymKEP