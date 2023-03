Αγοράκι στη Σαουδική Αραβία υπερασπίζεται γενναία τη μαμά του και γίνεται viral (βίντεο)

Συγκίνηση έχει προκαλέσει η αντίδραση ενός μικρού αγοριού στη Σαουδική Αραβία, όταν διώχνει έναν καλεσμένο από το σπίτι του γιατί του έχει «στερήσει» τη μαμά του.

Ο μικρούλης υπερασπίζεται την «σκλάβα» μαμά του μπροστά στους μεγάλους άντρες της παρέας, κόντρα στην ανατροφή που πιθανότατα παίρνει, ότι η θέση της γυναίκας είναι να υπηρετεί τους άντρες.

Στην αρχή, το αγοράκι μαζί με τον μεγαλύτερο αδερφό του βοηθούν στο στρώσιμο του τραπεζιού, ενώ όλοι του λένε «μπράβο». Σε λίγο όμως, ο μικρός αγριεμένος δείχνει τον θυμό του.

Ακολουθεί ο εξής διάλογος:

Αγοράκι: - Ποιος είναι ο καλεσμένος;

Αντρας: - Εγώ!

Αγοράκι: - Δεν είσαι ευπρόσδεκτος εδώ! (γέλια)

Αντρας: - Γιατί;;;

Αγοράκι (ενώ ο μπαμπάς του δίπλα του προσπαθεί να τον κάνει να σταματήσει): - Η μαμά μου! Είναι από χθες κλεισμένη στην κουζίνα ενώ εσεις θα φάτε και θα πάτε σπίτια σας!

Οι άντρες ξεσπάνε σε γέλια αλλά η αλήθεια είναι πικρή... και τόλμησε να την πει ενα μικρό αθώο αγόρι.

Too cute!!!! Raw honesty that can only come from an innocent child.



