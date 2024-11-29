Ο Ίλον Μασκ παρευρέθηκε στο γεύμα ως καλεσμένος του Ντόναλντ Τραμπ στο πολυτελές θέρετρο Μαρ Α Λάγκο για να περάσουν όλοι μαζί την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Εκεί φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείπουν η Μελάνια και ο γιος του Τραμπ, ο Μπάρον.

Μάλιστα, σε ένα στιγμιότυπο που ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ ο Μασκ, ελπίζει όλοι να πέρασαν υπέροχα την Ημέρα των Ευχαριστιών, όπου φαίνεται να το διασκεδάζει μαζί με τον Τραμπ στο ίδιο τραπέζι και ροκάροντας με το δημοφιλές τραγούδι YMCA.

🇺🇸Hope you had a great Thanksgiving!🇺🇸 https://t.co/CQMGaAODKq — Elon Musk (@elonmusk) November 29, 2024

🚨BREAKING: Elon Musk just walked out to a ROARING APPLAUSE at Mar-a-Lago with President Trump.



I'm thankful for Elon Musk & President Trump! pic.twitter.com/Elg5B9feFv — Bo Loudon (@BoLoudon) November 29, 2024

Η έκπληξη της βραδιάς ήταν ο αγαπητός ηθοποιός Σιλβέστερ Σταλόνε ο οποίος στο παρακάτω στιγμιότυπο κουβεντιάζει μαζί του.

I was telling @TheSlyStallone that I just watched Demolition Man again and how well it predicted the crazy woke future 30 years ago! https://t.co/3wlYgdJus4 — Elon Musk (@elonmusk) November 29, 2024

Πηγή: skai.gr

