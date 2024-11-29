Λογαριασμός
Τραμπ, Μασκ, Μελάνια και Μπάρον σε δείπνο την Ημέρα των Ευχαριστιών σε ρυθμούς YMCA - Δείτε βίντεο

Παρών στο βραδινό τραπέζι και ο δημοφιλής σταρ του Χόλιγουντ Σιλβέστερ Σταλόνε, ο οποίος συνομίλησε με τον ισχυρό άνδρα του Χ και της Tesla

Τραμπ Μασκ

Ο Ίλον Μασκ παρευρέθηκε στο γεύμα ως καλεσμένος του Ντόναλντ Τραμπ στο πολυτελές θέρετρο Μαρ Α Λάγκο για να περάσουν όλοι μαζί την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Εκεί φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείπουν η Μελάνια και ο γιος του Τραμπ, ο Μπάρον.

Μάλιστα, σε ένα στιγμιότυπο που ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ ο Μασκ, ελπίζει όλοι να πέρασαν υπέροχα την Ημέρα των Ευχαριστιών, όπου φαίνεται να το διασκεδάζει μαζί με τον Τραμπ στο ίδιο τραπέζι και ροκάροντας με το δημοφιλές τραγούδι YMCA.

Η έκπληξη της βραδιάς ήταν ο αγαπητός ηθοποιός Σιλβέστερ Σταλόνε ο οποίος στο παρακάτω στιγμιότυπο κουβεντιάζει μαζί του. 

