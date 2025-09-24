Λογαριασμός
Άγαλμα της «φιλίας» Τραμπ-Επστάιν στην Ουάσινγκτον, μπροστά από τον Λευκό Οίκο - Viral φωτογραφίες

Το μπρούτζινο γλυπτό απεικονίζει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ  και τον Τζέφρι Έπσταϊν να κρατιούνται χέρι - χέρι, σαν να τρέχουν ανέμελοι σε μια παραλία 

αγαλμα

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν τις τελευταίες ώρες οι φωτογραφίες από ένα άγαλμα της «φιλίας» Τραμπ - Επστάιν που εμφανίστηκε στην Ουάσιγκτον. 

Το μπρούτζινο γλυπτό ονομάζεται «Καλύτεροι φίλοι για πάντα» και απεικονίζει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ  και τον Τζέφρι Έπσταϊν να κρατιούνται χαρούμενοι χέρι - χέρι, σε μία χιουμοριστική πόζα ζευγαριού που τρέχει ανέμελο σε μια παραλία. 

Μια πλάκα ανάμεσα στα δύο αγάλματα γράφει «Προς τιμήν του Μήνα Φιλίας» και στη συνέχεια «Γιορτάζουμε τον μακροχρόνιο δεσμό μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και του στενού φίλου του,Τζέφρι Έπσταϊν»

agalma

Οι πλάκες παραθέτουν επίσης το σημείωμα που φέρεται να έγραψε ο Τραμπ για τα γενέθλια του καταδικασμένου σεξουαλικού παραβάτη, πριν  από περισσότερες από δύο δεκαετίες. 

agalma

agalma

Σύμφωνα με το CNN, το άγαλμα έχει στηθεί προσωρινά στο Εθνικό Πάρκο στην Ουάσιγκτον, μπροστά από τον Λευκό Οίκο, από μια ομάδα που αυτοαποκαλείται «Η Μυστική Χειραψία».

