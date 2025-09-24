Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν τις τελευταίες ώρες οι φωτογραφίες από ένα άγαλμα της «φιλίας» Τραμπ - Επστάιν που εμφανίστηκε στην Ουάσιγκτον.

Το μπρούτζινο γλυπτό ονομάζεται «Καλύτεροι φίλοι για πάντα» και απεικονίζει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ και τον Τζέφρι Έπσταϊν να κρατιούνται χαρούμενοι χέρι - χέρι, σε μία χιουμοριστική πόζα ζευγαριού που τρέχει ανέμελο σε μια παραλία.

Incredible things are happening in the USA. A Trump-Epstein Friendship statue has been erected in DC. pic.twitter.com/T4UpEY3uYX — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) September 24, 2025

Μια πλάκα ανάμεσα στα δύο αγάλματα γράφει «Προς τιμήν του Μήνα Φιλίας» και στη συνέχεια «Γιορτάζουμε τον μακροχρόνιο δεσμό μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και του στενού φίλου του,Τζέφρι Έπσταϊν»

Οι πλάκες παραθέτουν επίσης το σημείωμα που φέρεται να έγραψε ο Τραμπ για τα γενέθλια του καταδικασμένου σεξουαλικού παραβάτη, πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Σύμφωνα με το CNN, το άγαλμα έχει στηθεί προσωρινά στο Εθνικό Πάρκο στην Ουάσιγκτον, μπροστά από τον Λευκό Οίκο, από μια ομάδα που αυτοαποκαλείται «Η Μυστική Χειραψία».

Πηγή: skai.gr

