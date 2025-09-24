Νέα επίθεση Τραμπ στον Σαντίκ Καν: Οι κατηγορίες για σαρία και η απάντηση από το Λονδίνο

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Νέα επίθεση κατά του Δημάρχου του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυριζόμενος ότι η βρετανική πρωτεύουσα θέλει να επιβάλει τον νόμο της σαρία και χαρακτηρίζοντας τον Καν «απαίσιο δήμαρχο». Τα σχόλιά του προκάλεσαν αντιδράσεις και απαντήσεις από το περιβάλλον του δημάρχου αλλά και από μέλη της βρετανικής κυβέρνησης.

Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε: «Κοιτάζω το Λονδίνο, όπου έχετε έναν απαίσιο δήμαρχο, έναν απαίσιο, απαίσιο δήμαρχο, και έχει αλλάξει, έχει αλλάξει τόσο πολύ. Τώρα θέλουν να πάνε στον νόμο της σαρία. Αλλά βρίσκεστε σε μια διαφορετική χώρα, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Τόσο η μετανάστευση όσο και οι αυτοκτονικές ενεργειακές ιδέες τους θα είναι ο θάνατος της δυτικής Ευρώπης αν δεν γίνει κάτι αμέσως. Αυτό δεν μπορεί να διατηρηθεί».

Ο εκπρόσωπος του Σαντίκ Καν αντέδρασε τονίζοντας πως «δεν πρόκειται να δώσουμε αξία στα αποκρουστικά και προκατειλημμένα σχόλια του Τραμπ με μια απάντηση», υπογραμμίζοντας ότι «το Λονδίνο είναι η σπουδαιότερη πόλη στον κόσμο, ασφαλέστερη από τις μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ». Επικαλούμενος τα στατιστικά στοιχεία, σημείωσε ότι το ποσοστό δολοφονιών στις ΗΠΑ είναι 68 ανά εκατομμύριο κατοίκους, έναντι 9,8 στο Λονδίνο.

Ignore the haters. London is the 🐐 pic.twitter.com/g4908g7pLY — Sadiq Khan (@SadiqKhan) September 23, 2025

Στο πλευρό του Καν στάθηκε και ο Βρετανός υπουργός υγείας, Γουές Στρίτινγκ, ο οποίος έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι Σαντίκ Καν «δεν προσπαθεί να επιβάλει τον νόμο της σαρία στο Λονδίνο. Πρόκειται για έναν δήμαρχο που διαδηλώνει με το Pride, που υπερασπίζεται τη διαφορετικότητα του υπόβαθρου και των απόψεων, που επικεντρώνεται στη βελτίωση των μεταφορών μας, του αέρα μας, των δρόμων μας, της ασφάλειάς μας, των επιλογών και των ευκαιριών μας».

«Είμαστε περήφανοι που είναι ο δήμαρχός μας», κατέληξε ο Στρίτινγκ στην ανάρτησή του.

Σε μία έμμεση απάντηση, ο ίδιος ο Καν ανήρτησε μία εικόνα στους λογαριασμούς του η οποία αναφέρει τους λόγους που σύμφωνα με τον ίδιο το Λονδίνο είναι η σπουδαιότερη πόλη στον κόσμο.

Τραμπ και Καν έχουν ιστορικό πολιτικής εχθρότητας. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι δεν ήθελε τον Καν παρόντα στο κρατικό συμπόσιο που παρέθεσε ο Βασιλιάς στο Κάστρο του Ουίνδσορ. Από την πλευρά του, ο δήμαρχος έχει κατηγορήσει τον Τραμπ ότι «υποδαυλίζει τις φλόγες της διχαστικής πολιτικής» σε ολόκληρο τον κόσμο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.