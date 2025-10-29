Λογαριασμός
Η στιγμή που η πολυκατοικία στην Τουρκία πέφτει σαν πύργος από τραπουλόχαρτα– Βίντεο

Δύο νεκρά παιδιά είναι προς το παρόν ο τραγικός απολογισμός - Δίπλα στο κτίριο γινόταν εργασίες κατασκευής μετρό ενώ από χθες υπήρχαν προβλήματα στατικότητας

τουρκια

Δύο νεκρά παιδιά - αδέρφια - είναι προς το παρόν ο τραγικός απολογισμός από την κατάρρευση της 6ώροφης πολυκατοικίας πολύ νωρίς το πρωί, στο Γκέμπζε, περιοχή περίπου 60 χλμ. από την Κωνσταντινούπολη.

Η αιτία της κατάρρευσης του κτιρίου – ηλικίας μόλις 12 ετών - δεν είναι ακόμη σαφής. Ωστόσο, σύμφωνα με τοπικά τουρκικά μέσα, δίπλα στο κτίριο γινόταν εργασίες κατασκευής μετρό ενώ από χθες υπήρχαν προβλήματα στατικότητας.

Δείτε τη στιγμή που το  κτίριο γκρεμίζεται σαν πύργος από τραπουλόχαρτα

Από τα συντρίμμια ανασύρθηκε ζωντανή η 18χρονη κόρη της οικογένειας Ντιλάρα Μπιλίρ, ενώ οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων έχουν επικεντρωθεί επί του παρόντος, στον εντοπισμό του πατέρα και της μητέρας της οικογένειας.

Στην επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης συμμετέχουν 627 άτομα, εκ των οποίων 480 είναι διασώστες.

Πηγή: skai.gr

