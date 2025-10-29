Δύο νεκρά παιδιά - αδέρφια - είναι προς το παρόν ο τραγικός απολογισμός από την κατάρρευση της 6ώροφης πολυκατοικίας πολύ νωρίς το πρωί, στο Γκέμπζε, περιοχή περίπου 60 χλμ. από την Κωνσταντινούπολη.

Η αιτία της κατάρρευσης του κτιρίου – ηλικίας μόλις 12 ετών - δεν είναι ακόμη σαφής. Ωστόσο, σύμφωνα με τοπικά τουρκικά μέσα, δίπλα στο κτίριο γινόταν εργασίες κατασκευής μετρό ενώ από χθες υπήρχαν προβλήματα στατικότητας.

Δείτε τη στιγμή που το κτίριο γκρεμίζεται σαν πύργος από τραπουλόχαρτα

#CANLI | 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kameralarında



İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Ali Koçak TGRT Haber'de değerlendiriyor

Gebze'de 7 katlı binanın çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Από τα συντρίμμια ανασύρθηκε ζωντανή η 18χρονη κόρη της οικογένειας Ντιλάρα Μπιλίρ, ενώ οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων έχουν επικεντρωθεί επί του παρόντος, στον εντοπισμό του πατέρα και της μητέρας της οικογένειας.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken ve 5 kişilik aileden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldığı binanın, dün çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

AFAD, JAK, municipal and volunteer teams conduct search and rescue efforts in rubble of collapsed building in Gebze district of Türkiye's Kocaeli

Στην επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης συμμετέχουν 627 άτομα, εκ των οποίων 480 είναι διασώστες.

Gebze'de 6 katlı daha 12 yıllık bir bina çökmüş.



Aslında çökmemiş yan yatmış.



Fotoğrafta eczane duvarları yok acaba kolonlar da mı kesildi veya yetersizdi ?



İnsan kendine ve diğer insanların canına, malına bu kötülüğü niye yapar ? Açgözlü olduğu için..

