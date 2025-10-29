Συνάντηση Τραμπ-Σι την Πέμπτη στη Νότια Κορέα στις 4 π.μ. ώρα Ελλάδας

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, στις 11 π.μ. τοπική ώρα την Πέμπτη (4π.μ ώρα Ελλάδας) όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Νωρίτερα, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη στη Νότια Κορέα.

Οι δύο πλευρές θα «ανταλλάξουν απόψεις για τις σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας και ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου, προσθέτοντας ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Μπουσάν.

Η Ουάσινγκτον είχε ανακοινώσει τη σύνοδο αρκετές ημέρες νωρίτερα, ενώ το Πεκίνο συνήθως αποφεύγει να επιβεβαιώνει τη συμμετοχή ανώτατων αξιωματούχων έως ότου πλησιάσει η ημερομηνία των συναντήσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.