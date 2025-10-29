Ένα πολυώροφο κτίριο κατοικιών κατέρρευσε νωρίς το πρωί στο Γκέμπζε, περιοχή περίπου 60 χλμ. από την Κωνσταντινούπολη. Σωστικά συνεργεία ψάχνουν στα ερείπια της εξαώροφης πολυκατοικίας για τυχόν εγκλωβισμένους.



Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι δύο οικογένειες, συνολικά επτά άτομα, διέμεναν στο κτίριο.

Επίσης, στο ισόγειο στεγαζόταν ένα κατάστημα.

SON DAKİKA: Kocaeli Gebze’de 6 katlı bir bina çöktü.



Enkaz altında kalanların olduğu bildiriliyor.



Kaç yıllık bir bina ki bu yıkılmış. Durduk yere yıkılan tek ülkeyiz ! pic.twitter.com/0ZPVzTj9R1 — THE BIG SHORT (@the_big_shortt) October 29, 2025

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, πέντε άνθρωποι είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια και στο σημείο επιχειρούν 147 μέλη ομάδων έρευνας και διάσωσης.

Η αιτία της κατάρρευσης του κτιρίου δεν είναι ακόμη σαφής.

Ωστόσο, σύμφωνα με τοπικά τουρκικά μέσα, δίπλα στο κτίριο γινόταν εργασίες κατασκευής μετρό.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.