Κατέρρευσε εξαώροφη πολυκατοικία σε προάστιο της Κωνσταντινούπολης - Βίντεο 

Σωστικά συνεργεία ψάχνουν στα ερείπια για τυχόν εγκλωβισμένους - Δύο οικογένειες, συνολικά επτά άτομα, διέμεναν στο κτίριο, στο ισόγειο στεγαζόταν κατάστημα

τουρκια Γκέμπζε

Ένα πολυώροφο κτίριο κατοικιών κατέρρευσε νωρίς το πρωί στο Γκέμπζε, περιοχή περίπου 60 χλμ. από την Κωνσταντινούπολη. Σωστικά συνεργεία ψάχνουν στα ερείπια της εξαώροφης πολυκατοικίας για τυχόν εγκλωβισμένους. 


Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι δύο οικογένειες, συνολικά επτά άτομα, διέμεναν στο κτίριο.

Επίσης, στο ισόγειο στεγαζόταν ένα κατάστημα. 

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, πέντε άνθρωποι είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια και στο σημείο επιχειρούν 147 μέλη ομάδων έρευνας και διάσωσης.

Η αιτία της κατάρρευσης του κτιρίου δεν είναι ακόμη σαφής.

Ωστόσο, σύμφωνα με τοπικά τουρκικά μέσα, δίπλα στο κτίριο γινόταν εργασίες κατασκευής μετρό. 
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Τουρκία Κωνσταντινούπολη κτίριο κατάρρευση
