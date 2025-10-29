Ενα αγόρι ανασύρθηκε νεκρό από τα ερείπια της 6ώροφης πολυκατοικίας που κατέρρευσε νωρίς το πρωί στο Γκέμπζε, περιοχή περίπου 60 χλμ. από την Κωνσταντινούπολη.

«Στο Γκεμπζέ, δυστυχώς, βρέθηκε το άψυχο σώμα ενός αγοριού στα συντρίμμια του κτιρίου» δήλωσε από τον τόπο της τραγωδίας ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μεχμέτ Ακτάς.

“Gebze’de çöken binanın enkazında maalesef bir erkek çocuğun cansız bedenine ulaşıldı”



İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş: Şu anda 480'i arama kurtarma olmak üzere 627 kişilik bir ekiple çalışma sürüyor. İçerden bir kadın sesi geliyor. pic.twitter.com/922iKm2q8q — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 29, 2025

Κάτω από τα μπάζα βρίσκονται θαμμένοι άλλοι 4 άνθρωποι, όλοι μέλη της ίδιας οικογένειας, ανάμεσά τους 3 παιδιά.

Στην επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης συμμετέχουν 627 άτομα, εκ των οποίων 480 είναι διασώστες.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, μία γυναικεία φωνή ακούγεται μέσα από τα σύντριμμα.

Rescue operations underway after 7-storey building collapses in northwest Turkey https://t.co/YJl78Ral0W — CTV News (@CTVNews) October 29, 2025

Το κρατικό πρακτορείο Anadolu αναφέρει ότι η αιτία της κατάρρευσης του κτιρίου είναι προς το παρόν άγνωστη.

Ωστόσο, ο δήμαρχος του Γκέμπζε, Ζινούρ Μπουγιουκγκιόζ, μιλώντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, υπαινίχθηκε ότι η κατάρρευση μπορεί να σχετίζεται με την κατασκευή μετρό σε κοντινή απόσταση.

Το Γκέμπζε βρίσκεται κατά μήκος της γραμμής του ρήγματος της βόρειας Ανατολίας και ήταν ένα από τα κύρια κέντρα που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του σεισμού μεγέθους 7,6 Ρίχτερ το 1999, ο οποίος σκότωσε συνολικά περίπου 18.000 ανθρώπους.

