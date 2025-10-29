ΗΠΑ: Η αποχώρηση δυνάμεων από τη Ρουμανία δεν σημαίνει απεμπλοκή από την Ευρώπη

Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε την Τετάρτη ότι η απόφαση να μην αντικατασταθούν οι Αμερικανοί στρατιώτες που αποχωρούν από τη Ρουμανία δεν αποτελεί αποχώρηση των ΗΠΑ από την Ευρώπη.

«Η 2η Ταξιαρχία Μάχης Πεζικού της 101ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας θα επαναπατριστεί όπως είχε προγραμματιστεί, στη βάση της στο Κεντάκι, χωρίς να αντικατασταθεί», ανέφερε ο Στρατός των ΗΠΑ στην Ευρώπη σε ανακοίνωσή του.

«Αυτό δεν αποτελεί αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από την Ευρώπη, ούτε ένδειξη μείωσης της δέσμευσής μας προς το ΝΑΤΟ και το Άρθρο 5», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι «η προσαρμογή αυτής της δύναμης δεν θα αλλάξει το περιβάλλον ασφάλειας στην Ευρώπη».



Πηγή: skai.gr

