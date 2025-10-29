Χάρη σε αμερικανικές πιέσεις η κατάπαυση πυρός στη Γάζα

Τουλάχιστον 104 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς μέχρι σήμερα τα ξημερώματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι το σχέδιό του για τη Γάζα θα εφαρμοστεί πάση θυσία.Ανταπόκριση



Εν μέσω αλληλοκατηγοριών μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, τέθηκε ξανά σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα από σήμερα στις 10 το πρωί τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος), ύστερα από 17 ώρες σφοδρών χερσαίων συγκρούσεων και ισραηλινών βομβαρδισμών.

Πηγή: Deutsche Welle

Συγκεκριμένα, από χθες το απόγευμα (28/10), καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και έως λίγα λεπτά πριν τις 10 το πρωί, η ισραηλινή αεροπορία έπληξε θέσεις της Χαμάς, εξουδετερώνοντας τουλάχιστον 30 μέλη της, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού. Οι χερσαίες συγκρούσεις άρχισαν από τις χθεσινές απογευματινές ώρες στα περίχωρα της Ράφα, στο Χαν Γιούνις και στις συνοικίες Σατζαΐγια και Ζαϊτούν της Πόλης της Γάζας. Δυνάμεις της Χαμάς εκτόξευσαν αντιαρματικά πυρά κατά ισραηλινών δυνάμεων, προκαλώντας τον θάνατο ενός εφέδρου και αδιευκρίνιστου μέχρι στιγμής αριθμού τραυματιών. Υπήρξε επίσης αναφορά από τον ισραηλινό στρατό, ότι μέλη της οργάνωσης επιτέθηκαν, βγαίνοντας μέσα από σήραγγες.Τα νοσοκομεία της Γάζας ανακοίνωσαν ότι από χθες το απόγευμα μέχρι και σήμερα τα ξημερώματα έχασαν τη ζωή τους από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς τουλάχιστον 104 Παλαιστίνιοι.Η στάση του Ντόναλντ ΤραμπΗ χθεσινή, δεύτερη κατά σειρά, προσωρινή κατάρρευση της κατάπαυσης του πυρός υπενθυμίζει για ακόμα μία φορά πόσο δύσκολη αποδεικνύεται η εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ, όσο η Χαμάς δεν παραδίδει όλες τις σορούς των νεκρών ομήρων αλλά και όσο παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για τον αφοπλισμό της οργάνωσης, τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες της πολυεθνικής στρατιωτικής «δύναμης σταθεροποίησης» και τα κριτήρια ανάδειξης της κυβέρνησης Παλαιστινίων τεχνοκρατών.Ωστόσο, όσον αφορά τα όσα μεσολάβησαν από χθες μέχρι και σήμερα το πρωί, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δικαιολόγησε τις σφοδρότατες ισραηλινές επιχειρήσεις, επιρρίπτοντας ευθύνες στην Χαμάς, που φέρεται να σκηνοθέτησε δήθεν εντοπισμό νεκρού ομήρου, παραδίδοντας στην πραγματικότητα οστά Ισραηλινού πολίτη, η σορός του οποίου είχε ήδη ανασυρθεί από τον ισραηλινό στρατό πριν από δύο χρόνια. Ο Τραμπ τόνισε επίσης ότι εάν η Χαμάς «δεν συμπεριφέρεται σωστά, θα καταστραφεί», επαναλαμβάνοντας πως η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα στο πλαίσιο του ειρηνευτικού του σχεδίου, θα διατηρηθεί πάση θυσία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.