Βίντεο: Η στιγμή που το BBC διακόπτει το πρόγραμμά του για την βασίλισσα Ελισάβετ

Αυξάνεται συνεχώς η ανησυχία για την υγεία της βασίλισσας Ελισάβετ καθώς το μεσημέρι της Πέμπτης το BBC διέκοψε το πρόγραμμά του και μετέδωσε την είδηση η βασίλισσα βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση στο Κάστρο του Μπαλμόραλ.

Δείτε την στιγμή που η παρουσιάστρια διαβάζει την έκτακτη είδηση – ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ στον αέρα κομπιάζοντας, σημάδι ότι δεν υπήρξε χρόνος προετοιμασίας.



Here is how BBC One interrupted programming to report on The Queen’s health pic.twitter.com/WkwlvmNWwL