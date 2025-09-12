Νέο υλικό με τον ύποπτο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, έδωσε στη δημοσιότητα το FBI, καθώς είναι σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του.

Μετά τις εικόνες του φερόμενου δράστη, το FBI δημοσιοποίησε και βίντεο που δείχνει τον ύποπτο, που φοράει μαύρα ρούχα, να τρέχει σε μια ταράτσα και να πηδά από αυτή, αμέσως μετά τον πυροβολισμό κατά του συντηρητικού ακτιβιστή.

Δείτε το βίντεο:

Εκτιμήσεις πως ο δράστης είναι κυνηγός

Ο πρώην πράκτορας του FBI, Ντένις Φρανκς, δήλωσε στο BBC πως πιστεύει ότι ο δράστης είναι πιθανότατα κυνηγός.

«Χρειάζεται μεγάλη αυτοπεποίθηση για να πυροβολήσει, να εκτελέσει και να χτυπήσει εκεί που χτύπησε», είπε στο BBC, εξηγώντας ότι η απόσταση της βολής δεν θα ήταν δύσκολη για έναν έμπειρο σκοπευτή.

The FBI continues to work alongside our law enforcement partners to seek justice in the murder of Charlie Kirk at Utah Valley University on September 10, 2025. We are releasing additional photos of a person of interest. Information about this developing investigation can be found… pic.twitter.com/woZacCxYgE — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 12, 2025

Αν και «οποιοσδήποτε μπορεί να πάει σε ένα σκοπευτήριο και να εξασκηθεί με ένα σκοπευτικό», ο πρώην πράκτορας του FBI είπε ότι ο συνδυασμός της περιοχής και της «αυτοπεποίθησης» του σκοπευτή δείχνει άτομο που θα μπορούσε να είναι κυνηγός.

«Τείνω να πιστεύω, από συμπεριφορικής άποψης, ότι ενήργησε μόνος του», εκτίμησε επίσης.

Σύμφωνα με το FBI και τις πολιτειακές αρχές, ο δράστης έφτασε στο campus λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η εκδήλωση με τίτλο «Prove Me Wrong», στην οποία συμμετείχαν περίπου 3.000 άτομα στο Utah Valley University, στο Όρεμ, περίπου 65 χιλιόμετρα νότια του Σολτ Λέικ Σίτι.

Σύμφωνα με το FBI, ένα ισχυρό τουφέκι με χειροκίνητο κλείστρο βρέθηκε στην περιοχή από όπου ο ύποπτος είχε διαφύγει.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

Αξιωματούχος ανέφερε ότι ο δολοφόνος του Κερκ «φαίνεται να είναι νεαρής ηλικίας, σαν φοιτητής» και ότι «αναμείχθηκε χωρίς να κινήσει υποψίες» με το πλήθος των φοιτητών στο campus του Πανεπιστημίου της Γιούτα, όπου ο Κερκ είχε συγκεντρώσει χιλιάδες ανθρώπους.

Οι αρχές εντόπισαν ένα τουφέκι Mauser με χειροκίνητο κλείστρο, τυλιγμένο σε πετσέτα, σε δασώδη περιοχή κοντά στο πανεπιστημιακό campus, κατά μήκος της διαδρομής διαφυγής που εκτιμάται ότι ακολούθησε ο δράστης, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα.

Πέρα από τον χρησιμοποιημένο κάλυκα που βρέθηκε στη θαλάμη, στον γεμιστήρα υπήρχαν τρεις ακόμη σφαίρες. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι ερευνητές εντόπισαν σφαίρες χαραγμένες με συνθήματα υπέρ της τρανς κοινότητας και της αντιφασιστικής ιδεολογίας μέσα στο τουφέκι.

Το όπλο και τα πυρομαχικά υποβάλλονται σε εγκληματολογική ανάλυση σε ομοσπονδιακό εργαστήριο.

Έκκληση για πληροφορίες που θα βοηθήσουν στη σύλληψη του δράστη

Χθες βράδυ ο ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης στη Γιούτα Σπένσερ Κοξ αναφέρθηκε στα πιο πρόσφατα στοιχεία της έρευνας — δεν υπάρχουν μείζονες πρόοδοι, ελλείψει σύλληψης. Διάφορα δεδομένα «ιατροδικαστικής» φύσης «τελούν υπό ανάλυση», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Προειδοποιώντας εναντίον της «παραπληροφόρησης», ταυτόχρονα έκανε έκκληση στο κοινό, που έχει ήδη δώσει 7.000 «ενδείξεις» σε ερευνητές. «Δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς τη βοήθεια του πληθυσμού», επέμεινε.

«Θα συλλάβουμε αυτό το πρόσωπο», ορκίστηκε και υποσχέθηκε πως θα ζητηθεί να του επιβληθεί «η ποινή του θανάτου» όταν δικαστεί.

Από την πλευρά του ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που επέρριψε προχθές την ευθύνη για τη δολοφονία στη «ριζοσπαστική αριστερά», κάλεσε χθες να υπάρξει «αντίδραση» αλλά χωρίς «βία».

«Μαχόταν για τη μη βία. Αυτός είναι ο τρόπος που θα ήθελα να αντιδράσει ο κόσμος», είπε χθες ο ρεπουμπλικάνος αρχηγός του κράτους. Ανακοίνωσε επίσης πως θα απονείμει στο θύμα, 31 ετών, το προεδρικό μετάλλιο της ελευθερίας μεταθανάτια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.