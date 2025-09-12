Η υπεράσπιση του Μπολσονάρου θα προσφύγει εναντίον της καταδίκης

Η υπεράσπιση ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως έχει σκοπό να προχωρήσει σε προσφυγές εναντίον της ετυμηγορίας της δικαιοσύνης, σε εγχώριο και «σε διεθνές επίπεδο», ώρες αφού ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου καταδικάστηκε να εκτίσει 27 χρόνια κάθειρξης για απόπειρα πραξικοπήματος.

«Η υπεράσπιση θεωρεί τις ποινές που απαγγέλθηκαν απίστευτα υπερβολικές και δυσανάλογες και, αφού ανέλυσε τους όρους της ετυμηγορίας, θα καταθέσει τις προσήκουσες προσφυγές, και σε διεθνές επίπεδο», τόνισε μέσω X ο Φάμπιου Βανγκάρτεν, συνεργάτης του πρώην αρχηγού του κράτους.

