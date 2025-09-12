Με μία ανάρτηση στο Instagram, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ εξέφρασε τη θλίψη της για τη δολοφονία του τραμπιστή ινφλουένσερ Τσάρλι Κερκ, κατά τη διάρκεια υπαίθριας συγκέντρωσης στη Γιούτα την Τετάρτη.

«Θα μου λείψει ο αγαπημένος μου φίλος, Τσάρλι Κερκ. Ο Τσάρλι είχε τόσο μεγάλη καρδιά και ισχυρή παρουσία. Αγαπούσε αυτή τη χώρα, υποστήριξε την ελευθερία και ενέπνευσε τόσους πολλούς με το θάρρος και την πεποίθησή του. Οι προσευχές μου είναι με την Έρικα, τα δύο του παιδιά και την οικογένειά του. Είθε ο Θεός να τους περιβάλλει με άνεση και ειρήνη» έγραψε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, δημοσιεύοντας κοινές τους φωτογραφίες από διάφορες εκδηλώσεις, πολλές μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, χθες Πέμπτη η Γερουσία αναμενόταν να εξετάσει και να επικυρώσει επίσημα τον διορισμό της Γκίλφοϊλ στην Αθήνα, διαδικασία που πιθανότατα αναβλήθηκε λόγω της δολοφονίας του Κερκ, αφού μέχρι και αυτή την ώρα δεν υπάρχει σχετική ενημέρωση.

