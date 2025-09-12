«Πρέπει απλώς να νικήσουμε οριστικά» τους «τρελούς της ριζοσπαστικής αριστεράς» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους την Πέμπτη καθώς κατευθυνόταν προς τη Νέα Υόρκη με αφορμή τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Ο Τραμπ, ο οποίος έκανε επίσης μερικά πιο μετρημένα σχόλια για τη δολοφονία του Κερκ κατά τη διάρκεια της περίπου 10λεπτης συνομιλίας που είχε με δημοσιογράφους, δήλωσε: «Πρέπει να είμαστε γενναίοι στη ζωή, για να είμαστε δίκαιοι, έχουμε μια ζωή. Πιθανότατα δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ έξω και να σας μιλάω για δικαιοσύνη, αλλά θα είμαστε γενναίοι. Και έχουμε μια σπουδαία χώρα. Έχουμε ριζοσπαστικούς αριστερούς τρελούς εκεί έξω και απλά πρέπει να τους νικήσουμε μέχρι τέλους».

Παράλληλα, παρότρυνε τους υποστηρικτές του να ακολουθήσουν μια μη βίαιη οδό ως απάντηση στους πυροβολισμούς. «[Αυτός] [ο Κερκ] ήταν υποστηρικτής της μη βίας», είπε ο Τραμπ. «Έτσι θα ήθελα να δω τους ανθρώπους να αντιδρούν».

Ο Κερκ είχε υποστηρίξει στο παρελθόν ότι το μήνυμά του ήταν μήνυμα κατά της βίας και ότι «ακτιβιστές της Αντίφα και της άκρας αριστεράς» τον έχουν αναγκάσει να ακυρώσει ομιλίες σε πανεπιστημιουπόλεις.

Τα σχόλια του Τραμπ έρχονται μία ημέρα μετά τη δολοφονία του 31χρονου Κερκ σε εκδήλωση στην πανεπιστημιούπολη στο Όρεμ της Γιούτα, η οποία σόκαρε το έθνος. Οι αρχές δεν έχουν συλλάβει τον δράστη και το κίνητρο της δολοφονίας του Κερκ παραμένει άγνωστο.

Πηγή: skai.gr

