Βίντεο από την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο της Φινλανδίας, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Οι εικόνες είναι σκληρές και δείχνουν τον 16χρονο ο οποίος συνελήφθη να προετοιμάζεται για την επίθεσή του στην τουαλέτα.

Δείτε το βίντεο - Προσοχή σκληρές εικόνες:

🔞😱 School Stabbing in Finland



Three people were injured in a knife attack in Finland. A teenager attacked female students at a school in the town of Pirkkala — and filmed the assault on video. pic.twitter.com/CXVixNBBtv — NEXTA (@nexta_tv) May 20, 2025

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο σχολείο Vähäjärvi λίγο πριν τις 11 το πρωί, τοπική ώρα, ενώ οι μαθητές βρίσκονταν στο διάλειμμα.

Σύμφωνα με τις αρχές, ένοπλοι αστυνομικοί κατέφθασαν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά, μετά από έκτακτες κλήσεις για επίθεση εντός του σχολείου. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο και, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις, η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή τους.

Πηγή: skai.gr

