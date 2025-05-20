Λογαριασμός
Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που ο έφηβος μαχαιρώνει τρία κορίτσια σε σχολείο της Φινλανδίας (σκληρές εικόνες)

Ο 16χρονος ο οποίος συνελήφθη είχε στείλει μανιφέστο στα μέσα ενημέρωσης αναφέροντας ότι σχεδίαζε να μαχαιρώσει κορίτσια και ότι θέλει να πάει φυλακή

επίθεση

Βίντεο από την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο της Φινλανδίας, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Οι εικόνες είναι σκληρές και δείχνουν τον 16χρονο ο οποίος συνελήφθη να προετοιμάζεται για την επίθεσή του στην τουαλέτα.

Δείτε το βίντεο - Προσοχή σκληρές εικόνες:

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο σχολείο Vähäjärvi λίγο πριν τις 11 το πρωί, τοπική ώρα, ενώ οι μαθητές βρίσκονταν στο διάλειμμα.

Σύμφωνα με τις αρχές, ένοπλοι αστυνομικοί κατέφθασαν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά, μετά από έκτακτες κλήσεις για επίθεση εντός του σχολείου. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο και, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις, η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή τους.

Πηγή: skai.gr

TAGS: βίντεο μαχαίρι μαθητής Φινλανδία
