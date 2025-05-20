Ένας Αιγύπτιος ψαράς που βοήθησε στην οργάνωση της παράνομης διακίνησης περισσότερων από 3.000 μεταναστών στο πλαίσιο επιχείρησης με σκάφη αξίας 12 εκατομμυρίων λιρών, φυλακίστηκε για 25 χρόνια.

Ο 42χρονος Ahmed Ebid, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, συμμετείχε στην παράνομη μεταφορά σχεδόν 3.800 ανθρώπων από τη Βόρεια Αφρική προς την Ιταλία μεταξύ του Οκτωβρίου 2022 και Ιουνίου 2023, με ορισμένους να κατευθύνονται προς τη Βρετανία, δήλωσε η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (NCA), όπως μεταδίδει το BBC.

A man arrested by the NCA for masterminding the smuggling of thousands of people across the Mediterranean from north Africa into Europe has been jailed for 25 years.



Ο Ebid είναι το πρώτο άτομο στο Ηνωμένο Βασίλειο που καταδικάστηκε για συμμετοχή στην εμπορία ανθρώπων στη Μεσόγειο Θάλασσα από την Αφρική προς την Ιταλία.

Έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο με μια μικρή βάρκα το 2022 αφού πέρασε πέντε χρόνια στη φυλακή στην Ιταλία για απόπειρα λαθρεμπορίου ναρκωτικών. Έκανε αίτηση ασύλου στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά δεν έλαβε ποτέ τη σχετική απόφαση.

Αυτό σήμαινε ότι η υπόθεσή του ήταν σε εκκρεμότητα. Η ποινή του σημαίνει ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα απελαθεί μόλις την εκτίσει.

Στην ακρόαση της καταδίκης του στο Southwark Crown Court την Τρίτη, ο δικαστής είπε ότι ο Ebid, από το νοτιοδυτικό Λονδίνο, εκμεταλλευόταν ανελέητα απελπισμένα άτομα και ότι «το κύριο κίνητρό του ήταν να βγάλει χρήματα μέσω του εμπορίου ανθρώπων».

«Η μεταχείριση των μεταναστών ήταν φρικιαστική», είπε ο δικαστής Άνταμ Χίντλστον κάνοντας λόγο για κίνδυνο απώλειας ζωής. «Αυτά ήταν αλιευτικά, όχι φερι μποτ», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Έμπιντ «είχε διαχειριστικό ρόλο», δωροδοκώντας αξιωματούχους και απειλώντας τους μετανάστες, ειπώθηκε στο δικαστήριο.

Συνελήφθη το 2023 αφού οι ιταλικές υπηρεσίες ασφαλείας εξέτασαν δορυφορικά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνταν από μετανάστες στη Μεσόγειο περνώντας από τη Λιβύη προς την Ευρώπη, ιδιαίτερα την Ιταλία.

Το πρακτορείο διαπίστωσε ότι συμμετείχε σε μια σειρά από επιχειρήσεις παράνομης διακίνησης, μεταφέροντας χιλιάδες άνδρες, γυναίκες και παιδιά, συχνά σε επικίνδυνα υπερπλήρη αλιευτικά σκάφη.

Ο Έμπιντ είπε μάλιστα σε έναν συνεργάτη του να σκοτώσει και να πετάξει στη θάλασσα όποιον μετανάστη πιαστεί με τα τηλέφωνά του, σε μια προσπάθεια να αποφύγει την επιβολή του νόμου, ανέφερε η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (NCA).

Ο διακινητής είχε περιγράψει τον εαυτό του στο Facebook ως «Καπετάν Αχμέντ» και τα σημειωματάρια στο σπίτι του είχαν στοιχεία ναυσιπλοΐας στη Μεσόγειο και λίστες πληρωμών που σχετίζονται με τις διελεύσεις.

Ο Έμπιντ έχει παραδεχτεί ότι διευκόλυνε την παράνομη μετανάστευση στην ΕΕ - έγκλημα σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου - αλλά αμφισβήτησε τη σημασία του ρόλου του. Η έρευνα της NCA αποκάλυψε ότι είχε διαχειριστικό ρόλο στο δίκτυο λαθρεμπορίας.

Ο Jacque Beer, περιφερειακός επικεφαλής της έρευνας στο NCA, δήλωσε: «Ο Ebid ήταν μέρος ενός εγκληματικού δικτύου που εκμεταλλευόταν την απόγνωση των μεταναστών για να τους μεταφέρει στη Μεσόγειο με βάρκες με παγίδες θανάτου.

Πηγή: skai.gr

