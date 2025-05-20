Μερτς: Συμφωνούμε με ΗΠΑ για νέες κυρώσεις στη Μόσχα

Μετά το άκαρπο, όπως όλα δείχνουν, τηλεφώνημα της Δευτέρας ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο ομόλογό του Βλάντιμιρ Πούτιν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επιμένει στη σκληρή γραμμή απέναντι στη Μόσχα με την επιβολή περαιτέρω κυρώσεων. Και όχι μόνο αυτό, αλλά με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ο Μερτς επισημαίνει ότι για την επιβολή κυρώσεων υπάρχει συμφωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ- μία συμφωνία που επήλθε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον Πούτιν. Αξιοσημείωτη εξέλιξη, εάν αναλογιστούμε ότι μέχρι πρότινος ο Αμερικανός πρόεδρος φαινόταν διατεθειμένος να άρει τις κυρώσεις που είχε επιβάλει η Ουάσιγκτον στη Μόσχα.

Την απογοήτευσή τους για το τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν εκφράζουν σήμερα ηγετικά στελέχη των κυβερνώντων Χριστιανοδημοκρατών (CDU) στο Βερολίνο. «Για μία ακόμη φορά το αποτέλεσμα είναι απογοητευτικό, ο Τραμπ υποτιμά τον κίνδυνο που λέγεται Πούτιν», δηλώνει ο αναπληρωτής πρόεδρος της Κ.Ο. της Χριστιανικής Ένωσης Στέφεν Μπίλγκερ. «Χρειαζόμαστε τους Αμερικανούς για να εξασκήσουμε αποτελεσματική πίεση», προειδοποιεί από την πλευρά του ο Άρμιν Λάσετ, μελλοντικός επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του γερμανικού Κοινοβουλίου.

Στόχος η ρωσική οικονομία

Στις Βρυξέλλες ανακοινώθηκε την Τρίτη ένα ακόμη πακέτο κυρώσεων εναντίον της Μόσχας, το 17ο κατά σειρά, το οποίο θα εστιάζει στον αποκαλούμενο «σκιώδη στόλο», που εξακολουθεί να παρακάμπτει τους περιορισμούς στις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου. ‘Ηδη γίνονται διαβουλεύσεις για νέες, πιο αυστηρές κυρώσεις. Στη Γερμανία πάντως δεν είναι λίγοι οι σχολιαστές που επισημαίνουν ότι έχουν ήδη επιβληθεί 16 πακέτα κυρώσεων στη Ρωσία, αλλά αυτό δεν εμποδίζει τον Βλαντιμίρ Πούτιν να συνεχίζει και να συντηρεί τον επιθετικό πόλεμο στην Ουκρανία.

Προσερχόμενος στη σημερινή συνάντηση των υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους ανέφερε ότι οι πιο αποτελεσματικές κυρώσεις θα ήταν εκείνες που πλήττουν τον ρωσικό ενεργειακό τομέα και τις «πηγές χρηματοδότησης» για τη ρωσική οικονομία. «Ο Πούτιν δεν είναι πρόθυμος για παραχωρήσεις, αυτό επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά μετά το χθεσινό τηλεφώνημα» αναφέρει ο σοσιαλδημοκράτης υπουργός Άμυνας. Σημειωτέον ότι ο Πιστόριους παραμένει ο δημοφιλέστερος πολιτικός στη Γερμανία, σύμφωνα με τελευταία δημοσκόπηση του ινστιτούτου INSA.

Πηγή: Deutsche Welle

